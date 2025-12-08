Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ex de Mariana Zapata reacciona a la ruptura y afirma: “Yo no guardo luto” | VIDEO

Mr Stiven, ex de Mariana Zapata, habló tras su ruptura y dejó claro que seguirá adelante, priorizando su trabajo y sin guardar luto.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Mariana Zapata
Ella es Mariana Zapata.

La confirmación del fin del romance entre Mariana Zapata y el streamer Mr Stiven no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también abrió un espacio para conocer la postura de ambos sobre esta etapa que decidieron cerrar.

Apenas se hizo pública la ruptura, Mr Stiven respondió con sinceridad a través de sus redes sociales, dejando claro que no guardaba resentimientos ni tristeza por el final del vínculo amoroso. “Yo no guardo luto”, expresó en sus historias de Instagram, dejando ver que su prioridad sigue siendo su trabajo y que esta separación no empaña el respeto mutuo que se tienen.

¿Qué reveló Mariana Zapata sobre su ruptura con Mr Stiven?

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Zapata confirmó los rumores que circulaban respecto a su separación. En un mensaje dirigido a sus fanáticos, explicó que así como compartió momentos de su relación, también consideró justo ser transparente con el fin de la misma. Resaltó que la decisión fue mutua y que ambos la venían meditando desde hace tiempo. Además, destacó que su paso junto a Mr Stiven fue una experiencia valiosa y enriquecedora, reconociendo cualidades como un hombre respetuoso y admirable.

¿Hubo infidelidad en la relación de Mariana Zapata?

Contrario a las especulaciones que suelen surgir en estos casos, Mariana desmintió cualquier tipo de deslealtad que haya provocado la separación. Reafirmó que no existió una tercera persona involucrada y que el cierre del vínculo no estuvo marcado por conflictos o engaños. Para ella, es posible terminar una relación en buenos términos y conservar el respeto, dejando lo mejor de cada uno en el recuerdo compartido.

¿Por qué terminó la relación de Mariana Zapata y Mr Stiven?

Más allá de la ausencia de amor o problemas de infidelidad, la creadora de contenido explicó que la razón principal para terminar fue la falta de tiempo y privacidad que necesitaban para mantener el vínculo. Mariana destacó que su carrera profesional y la exposición pública dificultaron su relación, sumado a que muchas personas no estaban a favor de su unión, lo que terminó afectándolos. Por ello, tomaron la decisión de separarse para preservar lo positivo y no convertirse en un obstáculo en la vida del otro.

Mr Stiven, ex de Mariana Zapata, reaccionó a su ruptura
Mr Stiven, ex de Mariana Zapata, reaccionó a su ruptura afirmando que no guarda luto y prioriza su trabajo

Esta historia de Mariana Zapata y Mr Stiven refleja que no todas las rupturas están marcadas por conflictos, sino que a veces, la madurez y el respeto permiten cerrar ciclos con gratitud y crecimiento personal. Sus seguidores valoran la sinceridad con la que ambos hablaron del tema y quedan atentos a lo que vendrá para sus vidas.

