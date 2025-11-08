Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció Édgar García Ochoa ‘Flash’, periodista que descubrió a Shakira desde sus inicios

Falleció Édgar García Ochoa ‘Flash’, periodista clave que descubrió a Shakira y apoyó el talento caribeño durante toda su vida.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Falleció el periodista Édgar García Ochoa ‘Flash’, impulsor de talentos como Shakira
Falleció el periodista Édgar García Ochoa ‘Flash’, impulsor de talentos como Shakira en la Costa Caribe

El reciente fallecimiento de Édgar García Ochoa, mejor conocido como ‘Flash’, representa una gran pérdida para el periodismo y la promoción cultural en la Costa Caribe colombiana. Con 81 años de edad, ‘Flash’ se destacó por ser mucho más que un comunicador: fue un impulsor incansable del talento regional, especialmente de figuras que alcanzaron fama internacional, como Shakira.

¿Cómo influenció Édgar García Ochoa ‘Flash’ la carrera de Shakira?

Desde muy joven, ‘Flash’ percibió el potencial único de la joven Shakira, a quien conoció cuando apenas tenía 14 años. Sorprendido por su carisma y liderazgo, decidió apoyarla abriéndole espacios en los medios y eventos culturales que organizaba.

Su cercanía con la cantante no terminó con sus primeros pasos, sino que se mantuvo a lo largo de los años: fue invitado por ella a importantes escenarios internacionales, como el Festival de Viña del Mar, y recibió su hospitalidad durante reconocidos premios musicales. Ésta es solo una de las múltiples anécdotas que ‘Flash’ compartió en su libro de memorias “Antes de que se me olvide”, donde relata cómo acompañó a varios artistas latinos en su camino al éxito.

¿Qué legado dejó Édgar García Ochoa ‘Flash’ en el periodismo y la cultura?

Oriundo de Sincelejo, criado en Cartagena y radicado finalmente en Barranquilla, ‘Flash’ tuvo una carrera extensa y multifacética. Trabajó para reconocidos medios, y fue protagonista en la televisión local con un programa propio. Su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos se reflejó en su activa presencia en redes sociales, donde continuó informando y apoyando la escena cultural.

Su vida personal estuvo marcada por el amor a su esposa Lourdes Marino, fallecida en 2014, y su dedicación a su familia, incluyendo una hija y tres nietos. Además, convivía en su hogar con gatos y palomas, símbolos de su tranquilidad y compañía.

¿Qué pasó en sus últimos días y cómo lo recuerdan sus colegas?

Durante el fin de semana que antecedió a su muerte, ‘Flash’ fue internado tras complicaciones derivadas de úlceras gástricas. Amigos y colegas relataron cómo su estado de salud se deterioró rápidamente. Dezner Cervantes, quien trabajaba a su lado, destacó su compromiso y humanidad, mientras que el cantante Edinson Cogollo recordó el apoyo fundamental que ‘Flash’ le brindó para dar a conocer su música y reconocer su talento. La comunidad cultural y periodística lamenta la partida de un hombre que, con su estilo dejó una huella imborrable en el Caribe colombiano.

Édgar García Ochoa ‘Flash’ se va, pero su legado y las historias que ayudó a contar seguirán inspirando a quienes buscan abrir camino desde la región hacia el mundo.

