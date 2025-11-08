Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Mauricio Hoyos, el hermanastro de Miguel Uribe que destaca en la televisión colombiana?

Mauricio Hoyos, hermanastro de Miguel Uribe, destaca como empresario y figura reconocida en la televisión colombiana.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Fallece Miguel Uribe
Miguel Uribe falleció, dejando un gran legado. | Foto AFP: Raúl Arboleda

Miguel Uribe Turbay fue un político colombiano que se destacó como senador y precandidato presidencial. Tras ser víctima de un atentad0 el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, luchó incansablemente por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe.

Finalmente, en la madrugada del 11 de agosto, su familia confirmó su fallecimiento, un golpe profundo para su entorno cercano y para la sociedad colombiana. Su partida marca el final de una etapa llena de retos y de entrega por su país.

Este es Mauricio Hoyos, el hermanastro de Miguel Uribe que brilla en la televisión
Miguel Uribe falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto

¿Qué vínculo especial unía a Miguel Uribe con Mauricio Hoyos?

Uno de los mensajes más sentidos tras la pérdida de Miguel Uribe llegó de Mauricio Hoyos Holguín, un empresario reconocido en el mundo de los negocios y la televisión, especialmente por su participación en Shark Tank Colombia.

Mauricio y Miguel no compartían lazos sanguíneos directos, pero sí una hermandad profunda gracias a María Carolina Hoyos, hermana biológica de ambos por diferentes padres. Esta relación de hermanastros los unió con la fuerza de una familia elegida, y Mauricio lo expresó con mucho sentimiento en sus redes sociales, despidiéndolo como ‘hermanito querido’ y recordando su fortaleza y amor incondicional.

¿Quién es el hermanastro de Miguel Uribe, que destaca en la televisión?

Miguel Uribe proviene de una familia con gran reconocimiento nacional. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue una figura emblemática y tristemente asesin4da por el cartel de Medellín.

Su entorno familiar incluye personajes públicos que han dejado huella en distintos sectores. Entre ellos, Mauricio Hoyos Holguín, quien no solo es empresario, sino que además dirige Sencia, empresa encargada de la administración y remodelación del estadio El Campín de Bogotá. Este nexo familiar es clave para entender la red de apoyo y afecto que rodeó a Miguel hasta sus últimos momentos.

¿Qué impacto ha generado la muerte de Miguel Uribe en la opinión pública?

La partida de Miguel Uribe ha sido recibida con profundo pesar en distintos ámbitos. La política colombiana se unió en condolencias y demandas para esclarecer los hechos que terminaron con su vida. Las expresiones de dolor vinieron tanto de figuras públicas como de ciudadanos comunes, reflejando el lugar que Miguel Uribe ocupó en la memoria colectiva. Su legado político y personal queda ahora como un llamado a la reflexión sobre la necesidad de proteger a quienes se entregan al servicio público.

