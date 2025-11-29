Lowe León y Adhara, hija de Andrea Valdiri, enternecen con una videollamada ¡Aquí el VIDEO!

Lowe León enterneció a su millón de seguidores en Instagram con un video de una llamada con su hija Adhara, fruto de su relación con Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano estalla contra Juan David Tejada tras su indirecta: "te tumbo el circo"

¿Cuál fue el video con el que enterneció Lowe León?

Aunque en el clip no se escucha lo que hablan, se ve a la pequeña Adhara jugando a maquillarse mientras conversa con su papá. Además, muy emocionada, le muestra lo que lleva en su pequeño bolso.

“Mi princesa, hermosa de mi vida. Se me arruga el corazón. Ver cómo vas creciendo. Te amo locamente”, escribió el cantante barranquillero.

La niña de cuatro años se veía muy feliz mientras lucía una camiseta de Merlina Addams. El pequeño clip, sin duda, enterneció a miles y demostró la buena relación que tiene Lowe con su hija.

¿Cuántos años tiene Adhara?

La hija menor de Andrea Valdiri tiene cuatro años, y los seguidores de la bailarina han sido testigos de su crecimiento, pues desde bebé ha sido protagonista de varias de sus publicaciones.

Aunque en sus primeros meses de vida estuvo alejada de su progenitor, una vez salió la prueba de ADN que confirmó la paternidad de Lowe León, el artista ha podido compartir algunas fechas especiales con su hija, quien —según los internautas— cada vez se parece más a él.

En las publicaciones de su mamá se ha visto que Adhara ama el maquillaje y la moda. Además, parece que también le gusta crear contenido.

¿Qué ha pasado con Lowe León?

Tras la polémica desatada en España con Liceth Córdoba, Lowe León se ha enfocado en su carrera musical.

El 31 de agosto lanzó Te digo adiós, una canción emotiva que habla de una historia de despedida. En ella, Lowe expresa lo difícil que puede ser decir adiós, pero lo necesario que resulta en ciertos momentos.