Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lowe León y Adhara, hija de Andrea Valdiri, enternecen con una videollamada ¡Aquí el VIDEO!

Lowe León compartió un tierno video de una videollamada con su hija Adhara. El cantante mostró la cercanía que tiene con la pequeña.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Lowe León en videollamada con Adhara Valdiri
El tierno momento de Lowe León con su hija Adhara que conmovió a sus seguidores. (Fotos de Canal RCN e imagen de Freepik)

Lowe León enterneció a su millón de seguidores en Instagram con un video de una llamada con su hija Adhara, fruto de su relación con Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video con el que enterneció Lowe León?

Aunque en el clip no se escucha lo que hablan, se ve a la pequeña Adhara jugando a maquillarse mientras conversa con su papá. Además, muy emocionada, le muestra lo que lleva en su pequeño bolso.

“Mi princesa, hermosa de mi vida. Se me arruga el corazón. Ver cómo vas creciendo. Te amo locamente”, escribió el cantante barranquillero.

La niña de cuatro años se veía muy feliz mientras lucía una camiseta de Merlina Addams. El pequeño clip, sin duda, enterneció a miles y demostró la buena relación que tiene Lowe con su hija.

¿Cuántos años tiene Adhara?

La hija menor de Andrea Valdiri tiene cuatro años, y los seguidores de la bailarina han sido testigos de su crecimiento, pues desde bebé ha sido protagonista de varias de sus publicaciones.

Aunque en sus primeros meses de vida estuvo alejada de su progenitor, una vez salió la prueba de ADN que confirmó la paternidad de Lowe León, el artista ha podido compartir algunas fechas especiales con su hija, quien —según los internautas— cada vez se parece más a él.

En las publicaciones de su mamá se ha visto que Adhara ama el maquillaje y la moda. Además, parece que también le gusta crear contenido.

¿Qué ha pasado con Lowe León?

Tras la polémica desatada en España con Liceth Córdoba, Lowe León se ha enfocado en su carrera musical.

El 31 de agosto lanzó Te digo adiós, una canción emotiva que habla de una historia de despedida. En ella, Lowe expresa lo difícil que puede ser decir adiós, pero lo necesario que resulta en ciertos momentos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primogénito de Mariana Pajón Mariana Pajón

Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primogénito de Mariana Pajón

Mariana Pajón ya dio a luz tras varias suposiciones de sus seguidores. Él es Vicent Pelluard, su esposo y padre de su primogénito.

Aida Victoria Merlano le responde a Juan David Sepúlveda Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estalla contra Juan David Tejada tras su indirecta: "te tumbo el circo"

Tras la indirecta que Juan David Tejada publicó junto a su hijo, Aida Victoria Merlano respondió con fuerza y confirmó que lo demandó por alimentos.

Jorge Rausch confesó los excesos que tuvo en el pasado antes de ser chef: esto dijo Jorge Rausch

Jorge Rausch de MasterChef confesó los excesos que tuvo en el pasado: “Toqué fondo”

El jurado Jorge Rausch de MasterChef rompió el silencio tras los excesos que tuvo en el pasado antes de ser chef.

Lo más superlike

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

Florinda Meza rompió el silencio en sus redes sociales tras recordar a Roberto Gómez quien cumplió 11 años de fallecido.

Beéle canta “Hoja en Blanco” y confirma octava fecha en el Movistar Arena Beéle

Beéle sorprende cantando “Hoja en Blanco” y desata furor en redes

Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue?

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles