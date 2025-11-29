Beéle sorprende cantando “Hoja en Blanco” y desata furor en redes

Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, es el cantante de género urbano del momento y cada aparición en las plataformas digitales se vuelve viral con facilidad. En esta oportunidad, el barranquillero se le midió a cantar un clásico del vallenato.

¿Qué vallenato cantó Beéle?

En las plataformas digitales ronda un video del artista de 23 años cantando muy emocionado Hoja en blanco, la icónica canción de Wilfran Castillo, inmortalizada en la voz de Omar Geles y otros reconocidos artistas.

Beéle. Foto Prensa Canal RCN

Esta canción ha sido interpretada por diferentes artistas por más de dos décadas, y ahora fue el momento de Beéle, quien imprimió su estilo y desató comentarios como: “Este es un cover que no sabía que necesitaba en mi vida”.

Es claro que Beéle es un artista muy versátil y se le mide a lo que sea. Otra muestra de ello fue la reciente colaboración que hizo con Shakira junto a Ed Sheeran para una nueva versión de Hips Don’t Lie, una versión que ya supera las 20 millones de vistas en YouTube y suma millones de reproducciones en otras plataformas.

¿Qué pasó con Beéle y Dua Lipa?

En la noche del 28 de noviembre, cuando miles de fanáticos se reunían a las afueras del Campín tras el concierto de Dua Lipa, se emocionaron cuando se acercó una limosina de color negro.

Los asistentes pensaron que se trataba de la cantante británica, quien llegó a la capital con su Radical Optimism Tour, pero de repente salió Beéle diciendo: “No soy Dua Lipa”. El momento generó risas entre las personas presentes.

¿Cuándo será la octava fecha de Beéle en Bogotá?

Esta no es la única razón por la que el nombre de Beéle es tendencia. El artista confirmó recientemente su octava fecha en el Movistar Arena, un número que ninguna celebridad ha logrado en la capital colombiana.

Así que el barranquillero se presentará por octava vez con Borondo, su aplaudido primer álbum de estudio, el 20 de diciembre, y las entradas estarán disponibles en tuboleta.co.

Hace poco, el artista ya había anunciado una séptima en el Movistar Arena de Bogotá para el 17 de diciembre, donde presentará en vivo Borondo, su esperado y aclamado primer álbum de estudio. Por lo que la confirmación de la octava fecha sorprendió a más de uno.

Beéle anunció su octava fecha para el 20 de diciembre. (Foto Canal RCN)

El colombiano no ha parado de celebrar su debut discográfico y varios de sus sencillos se encuentran posicionados como los más escuchados de 2025.