Jessi Uribe enternece con gesto hacia Emilia antes de su más reciente show

El cantante Jessi Uribe se mostró más enamorado que nunca de la pequeña Emilia, por lo que mostró su despedida antes de subirse al escenario.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jessi Uribe en el Canal RCN.
Jessi Uribe enternece con gesto hacia su hija Emilia. Foto | Canal RCN - Freepik.

Una vez más, el cantante Jessi Uribe derritió corazones en rede sociales, tras compartir un encantador video en el que su su hija Emilia fue protagonista.

¿Por qué Jessi Uribe llamó la atención en redes sociales con video de su hija?

A través de un carrusel de fotografías y videos que compartió en su cuenta de Instagram, el reconocido cantante de música popular, se mostró emocionado de revelarle a sus seguidores que regresó nuevamente a las tarimas para llegar a todos con sus interpretaciones.

"Ayer volví a los escenarios y Bogotá como siempre me recibe de manera hermosa", fueron las palabras del famoso artista.

Sin embargo, lo que terminó capturando la atención de los millones de seguidores que ostenta en esta red social, fue un tierno video en el que aparece sosteniendo en sus brazos a la pequeña Emilia, mientras la besa y la consiente minutos antes de tener que despedirse para ir ofrecer su concierto.

"Me voy a trabajar porque esos pañales están caros y esa leche", le dice el artista santandereano a su bebé. Por su parte, Paola Jara, bromea al responderle que la leche la pone la mamá.

Además de presumir este tierno instante junto a su hija, el intérprete de 'Dulce Pecado', no perdió la oportunidad para mostrar un poco lo que fue su presentación que tuvo lugar en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

El nacimiento de Emilia, fue confirmado por la pareja de cantantes el pasado 18 de noviembre a través de redes sociales en donde conmovidos, le dieron la bienvenida a la nueva integrante a la familia.

"Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios 🙌🏻 por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos.", escribieron los dos en la publicación.

Desde entonces, Jara y Uribe han ido mostrando detalles de cómo viven esta nueva como padres, la cual, sin duda, llegó para inundar sus corazones de amor y complementar su hogar con la dulzura de su hija.

