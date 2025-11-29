Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así iniciaron las vacaciones de Ricky Martin junto a sus dos hijos en el mar

Ricky Martin compartió en sus redes sociales cómo luce un día de descanso en el mar junto a sus hijos Lucía y Renn.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ricky Martin dejó todo a un lado para disfrutar un día de mar con Lucía y Renn.
Ricky Martin dejó todo a un lado para disfrutar un día de mar con Lucía y Renn. Foto AFP/Ethan Miller

Ricky Martin aprovechó una pausa en su rutina profesional para dedicarse por completo a lo que considera lo más importante en su vida: sus hijos.

El artista decidió desconectarse durante el fin de semana de Acción de Gracias para compartir momentos de tranquilidad y diversión junto a Lucía, de 6 años, y Renn, de 5, los más pequeños de su familia.

¿Cómo fueron los momentos que compartió Ricky Martin con Lucía y Renn?

A través de sus historias de Instagram, Ricky mostró una imagen que capturó la esencia de su día, la simplicidad de disfrutar el océano con sus pequeños, en la fotografía aparece sobre una tabla de surf y un look playero.

 

El cantante acompañó la publicación con una sola palabra: “Priorities”. Un mensaje breve pero elocuente que deja claro que, más allá del éxito y la fama, su rol como padre es lo que más valora. Siempre que su agenda lo permite, procura estar presente en los momentos cotidianos de sus hijos, algo que ha demostrado constantemente.

¿Qué tipo de padre es Ricky Martin en el día a día?

Ricky ha construido una rutina familiar en la que se involucra activamente. Es común verlo acompañando a sus hijos al colegio, organizando planes con ellos o creando espacios de calidad en medio de la dinámica familiar. Sus seguidores han sido testigos, por ejemplo, de visitas al zoológico y parques temáticos, actividades que disfruta realizar junto a ellos.

Así vivió Ricky Martin su fin de semana de descanso: océano, conexión familiar y momentos que atesora.
Así vivió Ricky Martin su fin de semana de descanso: océano, conexión familiar y momentos que atesora. Foto AFP/Stefano Rellandini

Uno de los momentos más comentados ocurrió a comienzos de este año, cuando visitó la clase de Lucía para leer un cuento infantil a sus compañeros. La niña, con su uniforme escolar y una corona decorada con su nombre, compartió con orgullo a su padre en un espacio que para ella es fundamental.

¿Cómo convive Ricky Martin con sus hijos mayores y qué celebraciones se acercan?

Matteo y Valentino, los mayores, también comparten una relación cercana con su padre. Suelen acompañarlo en giras y viajes internacionales, una dinámica facilitada por el apoyo de tutores que garantizan que continúen sus estudios sin interrupciones.

Ricky compartió una foto en el mar junto a Lucía y Renn, usando la palabra “Priorities”.
Ricky compartió una foto en el mar junto a Lucía y Renn, usando la palabra “Priorities”. Foto: AFP / Jerod Harris

Además de las fiestas navideñas, Ricky cumplirá 54 años el 24 de diciembre, misma fecha en la que Lucía celebrará su séptimo cumpleaños, una coincidencia que convierte la Nochebuena en una doble fiesta dentro del hogar de Ricky Martin.

