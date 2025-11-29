Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Verónica Giraldo, hermana de Karol G revela nuevos detalles sobre su estado de salud

Verónica Giraldo abrió su corazón y contó cómo enfrenta su diagnóstico desde el hospital con el apoyo de sus seguidores.

Verónica Giraldo reveló su diagnóstico y conmovió a todos con su fortaleza desde el hospital.
Verónica Giraldo reveló su diagnóstico y conmovió a todos con su fortaleza desde el hospital. Foto AFP/Theo Wargo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha mantenido en alerta a sus seguidores tras mostrar que atraviesa un momento complejo a causa de un problema de salud.

Aunque inicialmente solo mencionó que había ingresado al hospital por un dolor intenso, poco a poco ha ido compartiendo más información sobre lo que está viviendo.

¿Qué motivó la preocupación de los seguidores de Verónica Giraldo por su estado de salud?

Después de varios días de incertidumbre, decidió abrir su corazón y hablar con más claridad sobre las dificultades médicas que enfrenta actualmente.

 

A través de una publicación en Instagram, Verónica reveló cómo ha tenido que lidiar con síntomas fuertes y con un diagnóstico que exige cuidados permanentes, y expresó que mantiene una actitud positiva pese a las circunstancias.

¿Cuál fue el diagnóstico de Verónica Giraldo sobre su estado de salud?

Verónica contó que padece artritis reumatoide, una condición que afecta sus articulaciones y que ha venido acompañada de otros problemas como atrofia muscular, rigidez y complicaciones en la zona sacroilíaca.

También mencionó que llegó al hospital con espondiloartrosis, situación que incrementó el dolor y la preocupación de su familia.

Aun así, relató que su tratamiento ha mostrado avances y que ya se encuentra en mejores condiciones, y aunque sigue hospitalizada, siente que el proceso de recuperación va en buena dirección gracias a la atención médica y a su determinación por mantenerse firme ante el reto.

¿Cómo enfrenta Verónica Giraldo emocionalmente este proceso de salud?

Verónica enfatizó que su mayor herramienta en este momento es la fe, asegura que la fortaleza emocional y una actitud positiva han sido claves para sobrellevar el dolor, los exámenes y los días prolongados en la clínica.

La influencer agradeció las muestras de cariño que ha recibido y afirmó que confía plenamente en que pronto podrá regresar a casa con la compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

