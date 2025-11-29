Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reveló que volverá con su ex y pidió consejos a sus seguidores

Aida Victoria Merlano encendió las alarmas en redes sociales, luego de pedirles recomendaciones a sus seguidores para volver con su ex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aida Victoria desata polémica con encuesta sobre volver con un ex
Aida Victoria aclara si realmente volvería con un ex. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias en Instagram, la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, les hizo una curiosa petición a sus seguidores, encendiendo las alarmas en redes sociales, confundiendo a los internautas, quienes quedaron atónitos con el favor que solicitó.

¿Cuál fue el favor que pidió Aida Victoria Merlano?

En sus últimas historias publicadas este sábado 29 de noviembre, Aida Victoria Merlano les pidió un gran favor a sus seguidores, pues les dijo que votaran en una encuesta que hizo, con el fin de sacarla de apuros.

De acuerdo a su historia, la creadora de contenido solicitó que sus seguidores le ayudarán a elegir el outfit para “regresar con su ex”, por eso, puso dos fotos con la cajita de votación, para que ellos dieran click entre la opción 1 y 2.

¿Con cuál de sus exnovios volverá Aida Victoria Merlano?

La influencer barranquillera ha tenido relaciones bastantes polémicas, pues estuvo con el reconocido streamer Westcol, con quien no terminó muy bien su noviazgo, ya que luego de que se conociera públicamente su ruptura, ambos creadores se echaron en cara lo que uno hizo por el otro durante la relación.

Así mismo, Aida Victoria Merlano nunca dudó en mostrar su vulnerabilidad tras terminar con Westcol, ya que luego de su separación, en repetidas ocasiones se dejó ver triste y muy conmovida por la ruptura.

Por otro lado, este año, la creadora de contenido dio a luz a su primer hijo, Emilio, fruto de su noviazgo con el “agropecuario”, Juan David Tejada, con quien terminó semanas después del nacimiento del pequeño.

Con él, Aida tampoco terminó bien, ya que ambos fueron protagonistas de un escándalo por la forman en la que se rompió su noviazgo, debido a que cada uno le echa la culpa al otro.

¿Qué dijo Aida victoria Merlano sobre volver con uno de sus exnovios?

Luego de generar gran polémica por el favor que les pidió a sus seguidores, Aida Victoria Merlano reaccionó a su propia historia con un video que se convirtió en un meme, donde un joven dice “a son de qué” volvería con un ex.

La creadora de contenido escribió:

“¡Ajo!, y ¿me van a recomendar pinta?, trompá es lo que deberían recomendarme”.

Con esto, Aida confirmaría que se trataría de una broma, pues reveló que volver con sus ex no es algo que esté en sus planes.

