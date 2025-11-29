Aida Victoria Merlano reveló la travesura que hizo su hijo: “momentos mágicos”

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, no deja de revelar detalles sobre su maternidad, pues ha compartido con todos sus seguidores los momentos felices que vive con su hijo Emi, tras convertirse en madre soltera.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cómo ha vivido Aida Victoria Merlano siendo madre soltera?

A las pocas semanas de haber dado a luz, Aida Victoria Merlano reveló que es madre soltera, tras terminar su relación con el padre de Emi, Juan David Tejada, con quien ha tenido varias polémicas luego de que su noviazgo llegara a su fin.

Desde que se separó del “agropecuario”, Aida non ha mostrado ni un solo momento de vulnerabilidad, sino todo lo contrario, se ha visto muy feliz gracias a la compañía de su hijo, quien ahora es el protagonista de sus redes sociales.

Artículos relacionados Karol G Karol G y Feid dejan nuevas pistas sobre su relación: ¿se casaron o se separaron?

La creadora de contenido no ha dejado su trabajo en redes sociales, sino que le ha sacad provecho a esta maravillosa etapa que vive para generar videos y seguir trabajando con marcas, pues esto le permite estar con su pequeño bebé.

¿Qué ha revelado Aida Victoria Merlano sobre su hijo Emi?

En los primeros meses de vida de Emilio, Aida Victoria no le mostraba su rostro, con el fin de proteger su privacidad, sin embargo, en la última semana de noviembre, la creadora reveló la preciosa cara del pequeño.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano revela lo que ahora la acompaña tras ser mamá: “se le olvida lo que es tener”

Esto lo hizo con una foto de ella cuando era pequeña, con el fin de compararse con su hijo y mostrarle al mundo el gran parecido que tienen.

Así mismo, los seguidores de la influencer han destacado que ella se ve mucho más feliz de que se convirtió en madre, pues no se le ha vuelto a ver afligida en redes sociales por todas las cosas que le pasaban en su vida personal.

¿Cuál fue la travesura que hizo el hijo de Aida Victoria Merlano?

El tierno momento entre Aida Victoria y su hijo Emi. (Foto: Canal RCN)

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Aida Victoria Merlano reveló un video que lo título como “momentos mágicos”, en donde se le escucha reaccionar al “pedo” que su hijo se habría tirado.

En el clip, la barranquillera esta con su hijo y al acercarse se percata del olor y reacciona con estas palabras: “gordo, cómo me vas a echar un pedo”

La reacción genuina de la influencer generó gracia, por eso, decidió compartir el momento con sus seguidores.