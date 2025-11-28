Así logró Luisa Fernanda W trabajar para Disney: por poco y pierde la oportunidad de ser parte de Zootopia 2

La creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W relató la historia detrás de su ingreso al elenco de voces en Zootopia 2, película de Disney estrenada el 27 de noviembre de 2025. En el proyecto, la creadora interpreta a la capitana Hoggbottom, una jabalí que forma parte de la policía de Zootopia.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cómo entró Luisa Fernanda W a Zootopia 2?

Luisa explicó que todo comenzó con un correo electrónico enviado por la producción para invitarla a audicionar. Según su relato, ni ella ni su equipo revisaron ese mensaje en un primer momento.

Debido a que Pipe Bueno había trabajado previamente en proyectos vinculados a Disney, la empresa contaba con su contacto. La producción lo buscó para advertir que el correo no había sido respondido y que el proceso estaba cerca de cerrarse.

Luisa Fernanda W comparte su experiencia en Zootopia 2 / (Foto del Canal RCN)

Luego de revisar el mensaje, la creadora respondió de inmediato. El correo señalaba que se trataba de un cameo pequeño, pero decidió presentarse sin importar la extensión del rol. Antes del casting, se preparó con amigos con experiencia en doblaje, recibió consejos técnicos y tomó clases cortas para mejorar su interpretación vocal.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Qué pasó durante el casting de Luisa Fernanda W en Disney?

El día de la prueba llegó a las oficinas de doblaje donde, según contó, se han grabado producciones como Encanto y Coco. En la primera etapa, le asignaron líneas para interpretar a un hipopótamo. Después de esa prueba, el director le solicitó intentar un personaje más grande: una jabalí.



Luisa relató que recibió referencias en inglés de la capitana Hoggbottom y que intentó replicar los matices del personaje. Hizo varias líneas en un tono más grueso solicitado para la prueba. Tras completar el proceso, regresó a casa sin tener claro el resultado, pues son muchas las personas que audicionan para producciones de Disney.

Artículos relacionados Producciones RCN La Sustituta: el elenco sorprendió al dar declaraciones sobre sus personajes en la historia

¿Qué retos enfrentó Luisa Fernanda W en Zootopia 2?

Días después, durante un momento de meditación, Pipe Bueno le comunicó que había sido seleccionada para el papel. A partir de ese momento, la creadora se enfocó en fortalecer su técnica. Uno de los desafíos fue neutralizar su acento paisa, por lo que comenzó a ajustar su pronunciación y conservar los matices de la capitana Hoggbottom.

Esto dijo Luisa Fernanda W sobre su casting para Zootopia 2 / (Foto del Canal RCN)

Durante la sesión oficial de doblaje, relató que el acompañamiento del equipo técnico y del director la ayudó a trabajar con seguridad. Compartió que no veía la película completa, solo sus escenas, lo que la llevó a asumir inicialmente que la capitana tenía una personalidad adversa.

La participación de dos colombianas —entre ellas Shakira— genera conversación entre los internautas, quienes afirman que este hito representa una muestra de cómo el talento local continúa vinculándose a producciones internacionales. Según expresó, la experiencia refuerza la importancia de la preparación en todos los proyectos.