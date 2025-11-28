Viral: la historia del sacerdote que voló con 1.000 globos y murió en el trayecto

En internet son muchas las historias que abundan y capturan en interés de los internautas. Es así como se viralizó el caso del sacerdote que falleció a los 42 años al atarse a la preponderante suma de 1.000 globos que fueron inflados con helio.

¿Por qué el sacerdote voló con globos?

El nombre del religioso era Adelir Antonio de Carli, quien tomó la decisión con los globos con el objetivo de ayudar a construir un espacio de descanso en su parroquia, es decir, por una labor social

Todo sucedió en Brasil, el padre tenía como plan movilizarse desde Paranaguá y arribar a Paraguay, puntualmente a Dourados. El arriesgado viaje estaba previsto que durara 20 horas.

La descabellada idea llamó la atención y junto al sacerdote hubo un equipo que lo ayudó, también tenía paracaídas, localizador, teléfonos celulares, entre otros elementos.

Los globos fueron inflados con helio | Foto de Freepik.

En redes sociales recordaron la historia de Adelir Antonio de Carli, cuya muerte se dio en abril del año 2008. Por la valentía y la intensión de querer ayudar al prójimo, al hombre lo rememoran con amor.

¿Cómo murió el sacerdote tras volar con la ayuda de 1.000 globos?

Como se mencionó, el sacerdote falleció. Los medios locales en ese entonces informaron que perdió el rumbo y luego fue encontrado sin vida flotando en el mar.

La meta del padre Adelir Antonio de Carli era superar el récord mundial de permanecer 19 horas viajando en globo, mientras su equipo reunía las donaciones para la iglesia.

El sacerdote hizo la hazaña por labor social | Foto de Freepik.

En adición, el sacerdote era paracaidista. De hecho, ya había intentado otras hazañas, como, por ejemplo, realizó un vuelo con muchos globos inflados con helio, cuya cantidad fue de 600; el viaje duró cuatro horas.

En la segunda travesía en globos, antes de morir, todo transcurrió con normalidad durante las primeras ocho horas, ya que hasta entonces un controlador tenía localizado al sacerdote. Sin embargo, después de ese tiempo se perdió todo contacto y no se supo más de su paradero.

Lamentablemente, encontraron al sacerdote dos días después, tras identificar los globos flotando en el mar.