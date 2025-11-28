Violeta Bergonzi se defendió de internauta que la insultó EN VIVO en plena entrevista | VIDEO

Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 y eso ha hecho que las opiniones no cesen.

Lo anterior se debe a que la presentadora de televisión fue una participante que dividió opiniones; unos la apoyaron y otros no, así que su victoria fue viral.

¿Cuál fue el insulto que recibió Violeta Bergonzi en medio de entrevista?

Violeta Bergonzi estuvo de invitada en Alerta Bogotá, en medio de las charlas un usuario la insultó en vivo. Sin pensarlo dos veces, la presentadora reaccionó y todo quedó en video.

"Me están insultando acá y me estoy sintiendo muy mal. Un man súper grosero que me dice tamalera", dijo Violeta Bergonzi.

Violeta Bergonzi generó amores y desacuerdos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Enseguida, Bergonzi se defendió. Lo primero fue que cuestionó al internauta acerca de si él sabía hacer tamales, luego justificó que aparte de ella nadie hizo tamales en MasterChef y fue porque no es una preparación fácil.

¿Cómo se defendió Violeta Bergonzi?

Violeta remarcó que en más de 100 capítulos de MasterChef Celebrity 2025, hizo cinco tamales y eso es algo que internautas, como el que la insultó, no quieren superar.

"¿Cómo yo no voy a defender mi cultura y mi tradición?, porque al usuario no le parece. No, yo hice mis tamales con todo el orgullo del mundo", respondió.

La presentadora y ahora MasterChef Celebrity también expresó en la radio que sus tamales todos fueron diferentes.

Pero hubo más, puesto que Violeta presumió el trofeo que se ganó por su participación en la producción de cocina del Canal RCN.

"Este trofeo es mío, te duela o no", dijo jocosamente Violeta Bergonzi.

¿Qué más dijo Violeta Bergonzi en Alerta Bogotá?

Asimismo, Violeta demostró que los comentarios negativos los toma a modo de chiste, pues al fin y al cabo es consciente del trabajo que hizo en MasterChef Celebrity.

"El menú que yo me jalé en esa final fue muy bonito y muy estudiado. ¿Para qué me voy a montar un negocio de tamales si ya me gané 200 millones a punta de tamal?", contestó graciosamente la host de TV.

Violeta Bergonzi cocinando en la final de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Todavía no se sabe del todo qué será de la vida de Violeta Bergonzi tras MasterChef, aunque sí ha habido seguidores que la quieren ver trabajando en un medio de comunicación.