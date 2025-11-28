Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Stranger Things es de las series más vistas en los últimos años. El 'boom' de la producción audiovisual es tan potente que fanáticos de todo el mundo estaban a la espera del inicio del estreno de su última temporada.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cuándo se estrenó la última temporada de Stranger Things?

En la noche de miércoles 26 de noviembre llegó la nueva temporada de Stranger Things, se trata del desenlace de la historia que va más allá de la realidad y mezcla mundos alternos.

Es la quinta temporada, solo salieron cuatro capítulos y en diciembre llegarán el resto. Fue tanto el auge de la serie que hasta la plataforma de streaming Netflix sufrió una caída en el estreno.

Universo de Stranger Things en el estreno de la última temporada | Foto Phillip Faraone / AFP.

Entretanto, los fans se prepararon para recordar la historia, algunos volvieron a ver la serie por completo y en redes sociales abundan las reacciones por la entrega de los nuevos capítulos. Muchos han dicho que están en shock con lo que está ocurriendo y anhelan que los días pasen rápido para saber qué pasará en el final definitivo de este universo de ciencia ficción.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Cómo crear una foto personalizada con el universo de Stranger Things?

Se volvió tendencia Stranger Things y con ello el uso de la inteligencia artificial (IA). Resulta que Google se sumó a la competencia de IA y se está popularizando su propuesta que se llama Nano Banana, la cual permite generar imágenes de las ideas que a los internautas o usuarios digitales se les ocurra.

En esa vertiente, como la serie de Stranger Things es el tema del momento, las personas están creando con IA fotos que las haga ver en este universo audiovisual. Lo sorprendente es el resultado que en parte es realista.

Sin embargo, ChatGPT o Google AI tampoco se quedan atrás, ya que así como hay herramientas gratuitas, otras demandan de pagos para poder descargar las imágenes.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi recibe propuesta de trabajo EN VIVO y la dejan completamente sola, ¿qué pasó?

Crear las imágenes personales al estilo de Stranger Things es fácil. En la IA que se desee, hay que subir una fotografía de la persona, luego de esto, copiar y pegar al chatbot el siguiente texto de instrucciones:

"Genera una imagen mía dentro de una casa ambientada al estilo de Stranger Things, específicamente en la de Will, donde en la pared aparezca el alfabeto pintado en negro. Cada letra debe estar acompañada de luces navideñas de colores y bombillas. La iluminación debe recrear el estilo de los años 80, con sombras suaves y una atmósfera tenue. En cuanto a mi apariencia, llevo ropa típica de esa época: una chaqueta de mezclilla, pantalones de tiro alto y un peinado clásico de los 80. Toda la escena debe estar inspirada en el universo de Stranger Things y verse lo más realista posible".