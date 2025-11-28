Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa W destapó el personaje que casi tuvo en Zootopia 2 antes de ser Hoggbottom

Luisa Fernanda W reveló que audicionó para un papel menor en Zootopia 2, pero terminó interpretando a la capitana Hoggbottom.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El papel que Luisa W casi interpreta en Zootopia 2 sorprendió a sus fans
Luisa W contó qué personaje iba a hacer en Zootopia 2 y no era Hoggbottom. (Foto AFP: Jason Koerner).

La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar que su papel en Zootopia 2 fue totalmente inesperado: aunque Disney la contactó para audicionar, no era originalmente para la capitana Hoggbottom.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el papel de Zootopia 2 para el que Luisa Fernanda W fue contactada por Disney?

Luego del estreno mundial de la segunda entrega de la icónica película de Disney Zootopia, Luisa Fernanda W decidió revelar diversos detalles inéditos sobre su audición para el doblaje en esta cinta cinematográfica que terminó sorprendiendo sus cientos de seguidores.

¿Qué retos enfrentó Luisa Fernanda W en Zootopía 2?
Esto dijo Luisa Fernanda W sobre su casting para Zootopia 2 / (Foto del Canal RCN)

Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W reveló que inicialmente Disney se había contactado con ella por medio del correo electrónico y que tras varios inconvenientes logró presentar su audición.

Artículos relacionados

Sin embargo, la creadora de contenido no había sido contactada inicialmente para la capitana Hoggbottom, sino para realizar un pequeño cameo de un hipopótamo. Tras presentar el casting para este pequeño personaje, el director de doblaje mexicano Ricardo Tejedo le pidió un segundo casting, esta vez para Hoggbottom.

“El director me dice: Luisa, dame un momento. Él me dice: quiero que presentes otro casting y este casting es para un personaje más grande y es una jabalí”

¿Cómo se enteró Luisa Fernanda W de que sería la voz de la capitana Hoggbottom?

La creadora de contenido confesó que se sorprendió al recibir la noticia, ya que sentía que su voz era muy suave para un personaje de tanta presencia. Aun así, decidió aceptar el reto y, tras escuchar una breve referencia del personaje en inglés, logró adaptar con éxito el tono y la voz de la capitana Hoggbottom.

Luisa Fernanda W revela cómo fue elegida para Zootopia 2: “Ojalá fuera así de fácil”
Así consiguió Luisa Fernanda W su papel en Zootopia 2. (Foto Canal RCN).

“Yo dije: ¿una jabalí? Dios mío, y yo con esta voz suavecita. Entonces el director me mostró la referencia en inglés, me grabé la voz y, no sé cómo, pero logré sacar la voz de la capitana Hoggbottom”, relató Luisa.

Artículos relacionados

Días después, recibió un correo que fue leído por Pipe Bueno confirmándole que su casting había sido perfecto y que sería la voz en español de la capitana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Valentina Taguado y Beéle Valentina Taguado

Valentina Taguado se mostró cantando a grito herido en concierto de Beéle

Valentina Taguado se mostró muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se defendió de internauta que la insultó EN VIVO en plena entrevista | VIDEO

Violeta Bergonzi no se dejó del usuario que arremetió en su contra. "El trofeo es mío", dijo la ganadora de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH