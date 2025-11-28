Luisa W destapó el personaje que casi tuvo en Zootopia 2 antes de ser Hoggbottom

La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar que su papel en Zootopia 2 fue totalmente inesperado: aunque Disney la contactó para audicionar, no era originalmente para la capitana Hoggbottom.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Cuál fue el papel de Zootopia 2 para el que Luisa Fernanda W fue contactada por Disney?

Luego del estreno mundial de la segunda entrega de la icónica película de Disney Zootopia, Luisa Fernanda W decidió revelar diversos detalles inéditos sobre su audición para el doblaje en esta cinta cinematográfica que terminó sorprendiendo sus cientos de seguidores.

Esto dijo Luisa Fernanda W sobre su casting para Zootopia 2 / (Foto del Canal RCN)

Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W reveló que inicialmente Disney se había contactado con ella por medio del correo electrónico y que tras varios inconvenientes logró presentar su audición.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

Sin embargo, la creadora de contenido no había sido contactada inicialmente para la capitana Hoggbottom, sino para realizar un pequeño cameo de un hipopótamo. Tras presentar el casting para este pequeño personaje, el director de doblaje mexicano Ricardo Tejedo le pidió un segundo casting, esta vez para Hoggbottom.

“El director me dice: Luisa, dame un momento. Él me dice: quiero que presentes otro casting y este casting es para un personaje más grande y es una jabalí”

¿Cómo se enteró Luisa Fernanda W de que sería la voz de la capitana Hoggbottom?

La creadora de contenido confesó que se sorprendió al recibir la noticia, ya que sentía que su voz era muy suave para un personaje de tanta presencia. Aun así, decidió aceptar el reto y, tras escuchar una breve referencia del personaje en inglés, logró adaptar con éxito el tono y la voz de la capitana Hoggbottom.

Así consiguió Luisa Fernanda W su papel en Zootopia 2. (Foto Canal RCN).

“Yo dije: ¿una jabalí? Dios mío, y yo con esta voz suavecita. Entonces el director me mostró la referencia en inglés, me grabé la voz y, no sé cómo, pero logré sacar la voz de la capitana Hoggbottom”, relató Luisa.

Artículos relacionados La Segura La Segura enseñó la cicatriz que rodea todo su cuerpo tras su última intervención estética

Días después, recibió un correo que fue leído por Pipe Bueno confirmándole que su casting había sido perfecto y que sería la voz en español de la capitana.