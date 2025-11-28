Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu explotó y le contestó irreverentemente a una seguidora: “su mamá”

La Jesuu reveló la conversación que tuvo con una seguidora y mostró que le respondió con contundencia a su falta de respeto.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu revela cómo respondió a seguidora que la llamó “Judas”
El contundente mensaje con el que La Jesuu respondió a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido, La Jesuu, reconocida por sus videos divertidos y por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, sorprendió a sus fanáticos al revelar cómo se despachó en contra de una supuesta seguidora.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que respondió La Jesuu?

A través de sus historias en Instagram, La Jesuu reveló por medio de un pantallazo del chat con una supuesta seguidora, que la mujer le respondió de una manera grosera a la creadora, escribiendo “dos judas”.

Artículos relacionados

La respuesta de la mujer se debió a que la caleña puso un video en su Instagram sobre el apoyo a una de sus amigas en otro reality de convivencia y aunque no se entendió la razón por la que la mujer le dijo fan le dijo Judas a La Jesuu, la creadora no dudó en hacer lo mismo y responderle con contundencia.

¿Cuál fue la respuesta de la Jesuu la seguidora que le dijo “Judas”?

La creadora de contenido no dudó en responder el mensaje de su supuesta seguidora quien le habría contestado con grosería al llamarla Judas, por eso, le escribió en el mismo chat: “tres con su mamá”.

El contundente mensaje con el que La Jesuu respondió a una seguidora
La Jesuu genera debate tras mostrar su respuesta a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

La reacción de La Jesuu no se hizo esperar y por eso, ella misma le tomó captura a la conversación con la mujer y reveló la imagen a través de sus historias en Instagram, generando todo tipo de reacciones, pues no se esperó que contestara con la misma altanería con la que la fan le habría escrito.

Artículos relacionados

¿Por qué le habrían dicho “Judas” a La Jesuu?

Aunque no se especificó la razón por la que la mujer le escribió “Judas” a La Jesuu, sí fue contundente al revelar que la caleña y su amiga no son de su agrado, al parecer por cómo vivieron la convivencia en La casa de los famosos Colombia 2025.

La Jesuu genera debate tras mostrar su respuesta a una seguidora.
La Jesuu publica la contundente respuesta que dio a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

Pues ambas exparticipantes se hicieron muy amigas en el reality y, de hecho, fueron muy cercanas a la Toxicosteña, quien fue la que tomó la decisión de que la caleña regresara a la competencia, pero en su regreso, ella se hizo más amiga de otra de las participantes, alejándose de la cantante.

Quizá, solo por eso, la seguidora de la creadora la habría llamado así, haciendo referencia a cómo vivió su participación en el programa colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Valentina Taguado y Beéle Valentina Taguado

Valentina Taguado se mostró cantando a grito herido en concierto de Beéle

Valentina Taguado se mostró muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se defendió de internauta que la insultó EN VIVO en plena entrevista | VIDEO

Violeta Bergonzi no se dejó del usuario que arremetió en su contra. "El trofeo es mío", dijo la ganadora de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH