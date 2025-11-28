La Jesuu explotó y le contestó irreverentemente a una seguidora: “su mamá”

La creadora de contenido, La Jesuu, reconocida por sus videos divertidos y por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, sorprendió a sus fanáticos al revelar cómo se despachó en contra de una supuesta seguidora.

¿Cuál fue el mensaje que respondió La Jesuu?

A través de sus historias en Instagram, La Jesuu reveló por medio de un pantallazo del chat con una supuesta seguidora, que la mujer le respondió de una manera grosera a la creadora, escribiendo “dos judas”.

La respuesta de la mujer se debió a que la caleña puso un video en su Instagram sobre el apoyo a una de sus amigas en otro reality de convivencia y aunque no se entendió la razón por la que la mujer le dijo fan le dijo Judas a La Jesuu, la creadora no dudó en hacer lo mismo y responderle con contundencia.

¿Cuál fue la respuesta de la Jesuu la seguidora que le dijo “Judas”?

La creadora de contenido no dudó en responder el mensaje de su supuesta seguidora quien le habría contestado con grosería al llamarla Judas, por eso, le escribió en el mismo chat: “tres con su mamá”.

La Jesuu genera debate tras mostrar su respuesta a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

La reacción de La Jesuu no se hizo esperar y por eso, ella misma le tomó captura a la conversación con la mujer y reveló la imagen a través de sus historias en Instagram, generando todo tipo de reacciones, pues no se esperó que contestara con la misma altanería con la que la fan le habría escrito.

¿Por qué le habrían dicho “Judas” a La Jesuu?

Aunque no se especificó la razón por la que la mujer le escribió “Judas” a La Jesuu, sí fue contundente al revelar que la caleña y su amiga no son de su agrado, al parecer por cómo vivieron la convivencia en La casa de los famosos Colombia 2025.

La Jesuu publica la contundente respuesta que dio a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

Pues ambas exparticipantes se hicieron muy amigas en el reality y, de hecho, fueron muy cercanas a la Toxicosteña, quien fue la que tomó la decisión de que la caleña regresara a la competencia, pero en su regreso, ella se hizo más amiga de otra de las participantes, alejándose de la cantante.

Quizá, solo por eso, la seguidora de la creadora la habría llamado así, haciendo referencia a cómo vivió su participación en el programa colombiano.