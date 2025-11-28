Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nanis Ochoa reapareció tras anunciar cambio extremo en su rostro: su aspecto sorprende

Nanis Ochoa reapareció en redes para mostrar el resultado del cambio estético que anunció recientemente en su rostro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nanis Ochoa reaparece con drástico cambio en su rostro y deja a todos sorprendidos
Así luce Nanis Ochoa tras su transformación facial: las imágenes impactan. (Foto Canal RCN).

Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reapareció en sus redes sociales con un impactante video en el que mostró cómo lucía su rostro pocos días después de someterse a una intervención estética para mejorarlo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la intervención estética que Nanis Ochoa se realizó en el rostro?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Nanis Ochoa reveló en compañía de su c1ruj4n0 cómo avanza la recuperación de sus recientes retoques estéticos en el rostro.

Nanis Ochoa se hizo procedimiento en el rostro
Nanis Ochoa se hizo procedimiento en el rostro. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Además, explicaron que más allá de la parte estética, esta intervención también se realizó para mejorar las vías respiratorias de Nanis Ochoa, pues la presentadora sufría de apnea del sueño debido a que tenía la tráquea muy pequeña y el tabique desviado.

Artículos relacionados

“Esta c1rug1a con Nanis la hicimos desde el componente funcional. Ella es una mujer muy bella de base y tenía un problema respiratorio de base llamado apnea del sueño. Entonces, con la c1rug1a que realizamos mejoramos esa vía respiratoria. Está en su proceso inicial de desinflamación, pero vamos súper bien”.

Con este procedimiento, Nanis Ochoa no solo buscó armonizar su rostro, también priorizó su salud respiratoria.

¿Cómo luce actualmente el rostro de Nanis Ochoa tras la intervención?

En este mismo audiovisual, Nanis Ochoa mostró que su rostro ya luce menos inflamado, mientras mantiene la cabeza completamente vendada para favorecer una recuperación más efectiva.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se hizo cirugía en el rostro
Exparticipante de La casa de los famosos se hizo procedimiento en el rostro. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La presentadora expresó sentirse satisfecha con los resultados, pues el objetivo principal, mejorar su respiración, se cumplió. Aun así, ha comentado abiertamente que el proceso de recuperación ha sido retador, aunque avanza con total éxito.

Artículos relacionados

Por ahora, continúa en reposo desde su casa, tal como lo ha dejado ver en los últimos días a través de sus redes sociales. Aunque todavía está en una etapa temprana de recuperación, tanto ella como su especialista aseguran que la evolución es positiva y que los resultados definitivos se verán en las próximas semanas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Fátima Bosch al video de una fan Miss Universo

Fátima Bosch tiene curiosa reacción con una fan que intentaba grabarla: “Súper espontánea”

Fátima Bosch sorprendió con su reacción al ver el celular de una fanática mientras cumplía compromiso de Miss Universo.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Valentina Taguado y Beéle Valentina Taguado

Valentina Taguado se mostró cantando a grito herido en concierto de Beéle

Valentina Taguado se mostró muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle.

Lo más superlike

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH