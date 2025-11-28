Nanis Ochoa reapareció tras anunciar cambio extremo en su rostro: su aspecto sorprende

Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reapareció en sus redes sociales con un impactante video en el que mostró cómo lucía su rostro pocos días después de someterse a una intervención estética para mejorarlo.

¿Cuál fue la intervención estética que Nanis Ochoa se realizó en el rostro?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Nanis Ochoa reveló en compañía de su c1ruj4n0 cómo avanza la recuperación de sus recientes retoques estéticos en el rostro.

Nanis Ochoa se hizo procedimiento en el rostro. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Además, explicaron que más allá de la parte estética, esta intervención también se realizó para mejorar las vías respiratorias de Nanis Ochoa, pues la presentadora sufría de apnea del sueño debido a que tenía la tráquea muy pequeña y el tabique desviado.

“Esta c1rug1a con Nanis la hicimos desde el componente funcional. Ella es una mujer muy bella de base y tenía un problema respiratorio de base llamado apnea del sueño. Entonces, con la c1rug1a que realizamos mejoramos esa vía respiratoria. Está en su proceso inicial de desinflamación, pero vamos súper bien”.

Con este procedimiento, Nanis Ochoa no solo buscó armonizar su rostro, también priorizó su salud respiratoria.

¿Cómo luce actualmente el rostro de Nanis Ochoa tras la intervención?

En este mismo audiovisual, Nanis Ochoa mostró que su rostro ya luce menos inflamado, mientras mantiene la cabeza completamente vendada para favorecer una recuperación más efectiva.

La presentadora expresó sentirse satisfecha con los resultados, pues el objetivo principal, mejorar su respiración, se cumplió. Aun así, ha comentado abiertamente que el proceso de recuperación ha sido retador, aunque avanza con total éxito.

Por ahora, continúa en reposo desde su casa, tal como lo ha dejado ver en los últimos días a través de sus redes sociales. Aunque todavía está en una etapa temprana de recuperación, tanto ella como su especialista aseguran que la evolución es positiva y que los resultados definitivos se verán en las próximas semanas.