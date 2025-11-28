¿Ex de Beéle asistió a su concierto en Bogotá?, esta sería la supuesta prueba

El cantante barranquillero, Beéle, ha sido noticia en los últimos días tras sus exitosos conciertos en el Movistar Arena en Bogotá, pues en la noche del jueves 27 de noviembre emocionó a la capital con su sexto show, ahora, le esperan dos fechas más.

¿Por qué se dice que Cara estuvo en el concierto de Beéle?

A través de redes sociales, ha circulado una historia de Instagram de Camila Rodríguez, madre de los dos hijos del artista, quien mostró que estaba acompañada de uno de sus pequeños en una tierna foto desde un carro que se movilizaba por las calles de Bogotá.

La imagen fue compartida justo el miércoles 26 de noviembre, noche de la quinta fecha de concierto del Beéle. Tras su concierto en el Movistar Arena, el artista también compartió una foto de su hijo, quien lo estaba esperando en su camerino.

¿Cara asistió en el concierto de Beéle?

Al conocerse que Cara estaba con su hijo en Bogotá en la misma fecha del quinto concierto de Beéle, nacieron las especulaciones sobre si ella estuvo presente en el show del artista y los rumores crecieron aún más cuando el barranquillero subió la historia de su hijo en el concierto.

Rumores sobre Cara en el concierto de Beéle. (Foto: Canal RCN)

Aunque ella no publicó nada sobre su supuesta asistencia al show de Beéle, los internautas comenzaron a hablar sobre este supuesto, ya que ella pudo haber llevado a su hijo para que se viera con Brandon.

Así mismo, no se ha conocido alguna imagen o video de ella durante el concierto del cantante, pero lo que sí, es que los usuarios en redes sociales destacaron que Cara tuvo un buen gesto al coordinar con Beéle para que uno de sus hijos lo acompañara a tan importante momento en su vida y carrera.

¿Beéle confirmó que estuvo acompañado por Cara en su concierto en Bogotá?

Ex de Beéle habría estado en su concierto. (Foto: Canal RCN)

El cantante solo subió una historia de su hijo en backstage, a quien se le veía en su mano una bebida mientras estaba sentado en un sofá.

Al parecer, con lo que compartió el cantante, se habría sentido orgulloso de tener la compañía de su hijo, por eso, puso en la imagen un corazón blanco y unas estrellas, revelando la emoción de contar con la presencia del pequeño.