Beéle recibe comentarios divididos por su aspecto físico tras bailar en pleno concierto

El cantante barranquillero Beéle, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, llamó la atención tras uno de sus bailes durante la quinta fecha de sus siete presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá.

Beéle causa furor por su aspecto físico tras su drástica bajada de peso. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a Beéle bailando tambora junto a una mujer mientras otra cantante entonaba la canción.

Sin embargo, más allá del ritmo y la energía del show, lo que captó la atención de los internautas fue su aspecto físico.

¿Por qué Beéle llamó la atención en su quinta fecha de conciertos en el Movistar Arena?

En las imágenes se observa a Beéle disfrutando de la música y del baile, pero los comentarios se centraron en la piel de su zona abdominal, consecuencia de la impresionante transformación física que ha vivido.

Recordemos que el artista llegó a pesar más de 130 kilos y hoy se mantiene por encima de los 70 kilos.

Hubo quienes destacaron el cambio físico del intérprete de "Morena", "Si te pillara", "Top Diesel"; aunque algunos también se refirieron al gusto de las mujeres que han salido con el artista.

Más allá de los comentarios, la escena también abrió espacio para reconocer el esfuerzo personal y físico que Beéle ha realizado en los últimos años.

¿Cómo ha avanzado la carrera de Beéle?

El barranquillero no solo llenó siete fechas en el Movistar Arena, sino que ha consolidado su presencia en plataformas digitales.

Sus canciones acumulan millones de reproducciones en Spotify y YouTube, convirtiéndose en himnos de la nueva generación urbana.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

Beéle ha sabido combinar su esencia caribeña con sonidos actuales, lo que le ha permitido colaborar con figuras de talla mundial como Shakira y Ed Sheeran y expandir su música más allá de Colombia.

El lanzamiento de su primer álbum de estudio, “Borondo”, marcó un antes y un después en la carrera del barranquillero.

Varias de las canciones de ese álbum lograron entrar en los listados globales de Spotify y YouTube.

Artículos relacionados Carla Giraldo Carla Giraldo sorprende a Violeta Bergonzi con una foto que emocionó tras la final de MasterChef

El éxito del álbum se reflejó también en los escenarios. Las siete fechas consecutivas en el Movistar Arena producidas por Páramo y Megalive, una marca de RCN, fueron la prueba de que Beéle ya no es solo una promesa, sino una realidad dentro de la música latina.

Además, Beéle ha recibido reconocimientos que avalan su crecimiento artístico. En los últimos meses fue galardonado en premiaciones de música latina, destacándose en categorías como Mejor Artista Urbano y Colaboración del Año.