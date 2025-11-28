Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fátima Bosch tiene curiosa reacción con una fan que intentaba grabarla: “Súper espontánea”

Fátima Bosch sorprendió con su reacción al ver el celular de una fanática mientras cumplía compromiso de Miss Universo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Fátima Bosch al video de una fan
Fátima Bosch genera revuelo con su divertida reacción a una fan que la grababa. (Foto: AFP)

Fátima Bosch, actual ganadora de Miss Universo 2025, volvió a acaparar miradas en redes sociales tras protagonizar un momento inesperado con una de sus seguidoras.

¿Cuál fue la reacción de Fátima Bosch al video de una fanática?

La reina de belleza se encontraba interactuando con fans cuando reaccionó de forma espontánea al ver el celular de una joven que se acercó a saludarla.

El instante quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, generando cientos de comentarios por la expresión de sorpresa de la miss.

En el clip, la fanática está grabando a la Miss Universo quien luce un largo vestido verde oliva, la joven aprovecha para saludarla; pero cuando la joven la llama por su nombre, Fátima Bosch reacciona de manera singular al ver el celular de la mujer.

La reacción de Fátima Bosch al video de una fan
Fátima Bosch genera revuelo con su divertida reacción a una fan que la grababa. (Foto: AFP)

Fátima Bosch le sonríe y, sin dudarlo, la saluda con la mano al ver que la está grabando y le dice: “Yo tengo ese celular”, lo que genera una reacción de risas en la joven.

¿Cuáles fueron las reacciones a la curiosa actitud de Fátima Bosch con una fan?

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ya acumula millones de ‘me gustas’ y miles de comentarios tras la curiosa reacción de la Miss Universo, en el que muchos usuarios reaccionan de manera divertida.

Por supuesto que muchos preguntaron la marca del celular y otros decían que ya habían buscado cuál era el celular de la Miss Universo para tener uno igual.

“Mi duda es.... ¡¿cuál celular es?!” o “ahora que nos digan qué teléfono es para tener el mismo que tiene Fátima Bosch”.

Mientras otros elogiaban a la reina universal por la espontaneidad que tiene, diciendo que dice todo lo que piensa: “La amo” o “Es bien random”, fueron algunos de los comentarios que se repetían entre los usuarios.

La reacción de Fátima Bosch al video de una fan
Fátima Bosch genera revuelo con su divertida reacción a una fan que la grababa. (Foto: AFP)

Por lo pronto, Fátima Bosch, tras su coronación hace aproximadamente una semana, ha estado con una agenda muy apretada, asumiendo compromisos oficiales y participando en diversos eventos relacionados con su reinado, así lo ha dejado ver en sus redes sociales para mantener a su fanaticada informada.

 

