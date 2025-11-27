¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

La televisión colombiana está de luto tras confirmarse la muerte del actor Conrado Osorio, una figura ampliamente recordada por su trayectoria en producciones nacionales y por el cariño que cultivó dentro y fuera de los escenarios.

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Conrado Osorio?

La muerte de Conrado Osorio fue confirmada por su Jhon Jairo Osorio, hermano del actor, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje de despedida.

Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente.

Osorio, desde 2023 venía enfrentando un agresivo cáncer de colón, una enfermedad que lo hizo alejarse del mundo de la actuación para enfocarse en diferentes tratamientos.

Su hermano, le reconoció su talento para la actuación y su personalidad fuera de las pantallas, asegurando que se quedaba con sus enseñanzas.

Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas.

Asimismo, le aplaudió su fortaleza y valentía por soportar tantos tratamientos médicos en el último tiempo para luchar por su vida.

La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano.

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento del actor Conrado Osorio?

Hasta el momento no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento de Conrado Osorio, sin embargo, se sabe que el actor había sido sometido a una cirugía de urgencia semanas atrás para salvarle su único rinón.

El actor de 48 años, recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, A corazón abierto, La Ley del corazón y Tres Caínes llevaba más de dos años luchando contra un cáncer de colón.

Conrado Osorio desde que le detectaron su enfermedad, la compartía a través de sus redes sociales todo su proceso y los tratamientos le hacían en su lucha contra su enfermedad, como sus cinco ciclos de quimioterapia, hospitalizaciones y una reciente operación.

Su partida deja un vacío profundo en la industria, donde fue aplaudido por su profesionalismo, versatilidad y dedicación a cada uno de sus personajes.