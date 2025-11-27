Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del actor Conrado Osorio a sus 49 años, cuya partida enluta al mundo del entretenimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció el actor Conrado Osorio
Conrado Osorio falleció a sus 49 años. (Foto Freepik)

La televisión colombiana está de luto tras confirmarse la muerte del actor Conrado Osorio, una figura ampliamente recordada por su trayectoria en producciones nacionales y por el cariño que cultivó dentro y fuera de los escenarios.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Conrado Osorio?

La muerte de Conrado Osorio fue confirmada por su Jhon Jairo Osorio, hermano del actor, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje de despedida.

Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente.

Osorio, desde 2023 venía enfrentando un agresivo cáncer de colón, una enfermedad que lo hizo alejarse del mundo de la actuación para enfocarse en diferentes tratamientos.

Su hermano, le reconoció su talento para la actuación y su personalidad fuera de las pantallas, asegurando que se quedaba con sus enseñanzas.

Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas.

Asimismo, le aplaudió su fortaleza y valentía por soportar tantos tratamientos médicos en el último tiempo para luchar por su vida.

La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento del actor Conrado Osorio?

Hasta el momento no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento de Conrado Osorio, sin embargo, se sabe que el actor había sido sometido a una cirugía de urgencia semanas atrás para salvarle su único rinón.

El actor de 48 años, recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, A corazón abierto, La Ley del corazón y Tres Caínes llevaba más de dos años luchando contra un cáncer de colón.

Conrado Osorio desde que le detectaron su enfermedad, la compartía a través de sus redes sociales todo su proceso y los tratamientos le hacían en su lucha contra su enfermedad, como sus cinco ciclos de quimioterapia, hospitalizaciones y una reciente operación.

Su partida deja un vacío profundo en la industria, donde fue aplaudido por su profesionalismo, versatilidad y dedicación a cada uno de sus personajes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

Valentina Taguado nuevamente se refirió a este tema y dejó claro cuál es su orientación, además hizo sorpresiva revelación sobre la presentadora.

Finalistas de MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló a quién le habría dado el premio en la final de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado sorprendió al compartir las razones por las que esta participante hubiera sido una buena opción para llevarse el título de MasterChef.

Yeferson Cossio recuerda sus años como cristiano. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio hizo una confesión espiritual en pleno streaming: "Solo una vez pedí algo llorando"

Yeferson Cossio impactó a sus seguidores al contar las razones que lo llevaron a distanciarse de sus prácticas religiosas.

Lo más superlike

Jessi Uribe explotó ante comentario de internauta Jessi Uribe

Jessi Uribe explotó contra internauta que lo insultó, ¿se metió con Emilia?

El cantante Jessi Uribe no se quedó callado ante feo comentario de internauta y su respuesta genera controversia.

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Murió el actor Conrado Osorio Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?