Isabella Ladera tomó importante decisión en su vida: “voy a mí”

La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una decisión que tomó un mes atrás y que habría marcado un antes y un después en su vida.

¿Cuál fue la importante decisión que Isabella Ladera tomó en pro de su bienestar?

Con una inesperada publicación realizada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera reveló que un mes atrás había tomado una importante decisión en pro de su bienestar.

Isabella Ladera abrió su corazón en medio de la tempestad | Foto Giorgio Viera / AFP.

Aunque la influenciadora no quiso anunciar su decisión en ese momento, terminó compartiendo detalles durante la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre, tras cumplirse un mes de haberla tomado.

Según comentó, decidió dejar de consumir bebidas con alcohol para desintoxicar su cuerpo, y con esta publicación celebró su primer mes libre de alcohol.

“Mes 1 sin ni siquiera probar alcohol. Voy a mí”, escribió la influenciadora junto a una fotografía de su rostro.

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes destacaron la determinación de la influenciadora y celebraron con ella este primer mes centrado en su bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de no consumir bebidas alcohólicas?

Según profesionales de la salud, dejar de consumir bebidas alcohólicas puede traer grandes beneficios, especialmente para la salud física y mental. Una vez el cuerpo está libre de este consumo, las personas suelen experimentar una mejora notable en el sueño, el estado de ánimo, la energía y la claridad mental.

Isabella Ladera dio un mensaje contundente sobre el amor propio / (Foto de AFP)

De igual forma, se observa una mejora en el aspecto de la piel al estar mejor hidratada y con menos hinchazón, así como una contribución a la pérdida de peso. Además de estos beneficios, quienes dejan de consumir alcohol pueden destinar ese dinero a actividades de mayor provecho para su bienestar.

Con esto, Isabella Ladera habría invitado a sus seguidores a seguir sus pasos para experimentar los mismos beneficios que ella ha obtenido durante el último mes y los que podría alcanzar en el futuro.