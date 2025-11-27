Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle recibe fuertes críticas por su aspecto físico tras bailar sin camiseta en pleno concierto

Beéle vivió un momento viral en su quinta fecha de conciertos, donde su aspecto físico acaparó la atención de los internautas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beéle recibe fuerte críticas por su baile.
Beéle recibe fuerte críticas por su baile en la quinta fecha de conciertos en el Movistar Arena. (Foto Canal RCN)

El cantante barranquillero Beéle, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, recibió fuertes críticas tras bailar sin camisa durante la quinta fecha de sus siete presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá.

Beéle causa furor por su aspecto físico.
Beéle causa furor por su aspecto físico tras su drástica bajada de peso. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a Beéle bailando tambora junto a una mujer mientras otra cantante entonaba la canción.

Sin embargo, más allá del ritmo y la energía del show, lo que captó la atención de los internautas fue su aspecto físico.

¿Por qué criticaron a Beéle en su quinta fecha de conciertos en el Movistar Arena?

En las imágenes se observa a Beéle disfrutando de la música y del baile, pero los comentarios se centraron en la piel que le cuelga en la zona abdominal, consecuencia de la impresionante transformación física que ha vivido.

El artista llegó a pesar más de 130 kilos y hoy se mantiene por encima de los 70 kilos.

“La gente si tiene unos gustos muy malucos”, comentó un internauta en la publicación.

Más allá de las críticas, la escena también abrió espacio para reconocer el esfuerzo personal y físico que Beéle ha realizado en los últimos años.

¿Cómo ha avanzado la carrera de Beéle?

El barranquillero no solo llenó siete fechas en el Movistar Arena, sino que ha consolidado su presencia en plataformas digitales.

Sus canciones acumulan millones de reproducciones en Spotify y YouTube, convirtiéndose en himnos de la nueva generación urbana.

Artículos relacionados

Beéle ha sabido combinar su esencia caribeña con sonidos actuales, lo que le ha permitido colaborar con figuras de talla mundial como Shakira y Ed Sheeran y expandir su música más allá de Colombia.

El lanzamiento de su primer álbum de estudio, “Borondo”, marcó un antes y un después en la carrera del barranquillero.

Varias de las canciones de ese álbum lograron entrar en los listados globales de Spotify y YouTube.

Artículos relacionados

El éxito del álbum se reflejó también en los escenarios. Las siete fechas consecutivas en el Movistar Arena fueron la prueba de que Beéle ya no es solo una promesa, sino una realidad dentro de la música latina.

Además, Beéle ha recibido reconocimientos que avalan su crecimiento artístico. En los últimos meses fue galardonado en premiaciones de música latina, destacándose en categorías como Mejor Artista Urbano y Colaboración del Año.

Beéle pasó de 130 kg a 70 kg.
Beéle llegó a pesar más de 130 kg. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

Valentina Taguado nuevamente se refirió a este tema y dejó claro cuál es su orientación, además hizo sorpresiva revelación sobre la presentadora.

Finalistas de MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló a quién le habría dado el premio en la final de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado sorprendió al compartir las razones por las que esta participante hubiera sido una buena opción para llevarse el título de MasterChef.

Yeferson Cossio recuerda sus años como cristiano. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio hizo una confesión espiritual en pleno streaming: "Solo una vez pedí algo llorando"

Yeferson Cossio impactó a sus seguidores al contar las razones que lo llevaron a distanciarse de sus prácticas religiosas.

Lo más superlike

Jessi Uribe explotó ante comentario de internauta Jessi Uribe

Jessi Uribe explotó contra internauta que lo insultó, ¿se metió con Emilia?

El cantante Jessi Uribe no se quedó callado ante feo comentario de internauta y su respuesta genera controversia.

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Murió el actor Conrado Osorio Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?