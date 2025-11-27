Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el instante de pausa que Paola Jara compartió mientras su bebé dormía

Paola Jara mostró un instante de respiro en su maternidad al descansar unos minutos mientras la pequeña Emilia dormía.

Paola Jara en sus primeros días como mamá.
Paola Jara descansó unos minutos mientras su bebé Emilia tomaba una pequeña siesta. Foto AFP/Gladys Vega

Paola Jara compartió con sus seguidores algunos momentos de su maternidad, una etapa que ha transformado su vida cotidiana y que ha compartido con sus seguidores.

En esta ocasión la artista dejó ver real, cansada de la jornada y en su momento de extracción de leche mientras su hija Emilia dormía la siesta.

¿Qué compartió en sus redes Paola Jara?

Con naturalidad, Paola mostró ese pequeño respiro que muchas madres primerizas entienden a la perfección especialmente en los primeros días de posparto.

Días antes de dar a luz, la cantante ya había dejado ver que se estaba preparando con ejercicios, prácticas y aprendizajes para manejar los extractores, pues quería ofrecerle a Emilia una lactancia efectiva desde el primer día.

Al enseñar que también necesita “pestañear” mientras los extractores hacen su trabajo, la artista humaniza su experiencia y recuerda que todas las madres merecen reconocimiento, comprensión y apoyo.

¿Cómo ha llevado Paola Jara su proceso de recuperación posparto?

Con sólo nueve días desde el nacimiento de Emilia, Paola sorprendió a sus seguidores mostrando los avances en su recuperación posparto y aunque recibe elogios constantes por lo bien que luce, la artista quiso dejar claro que detrás de las fotos hay esfuerzo, disciplina y un cuerpo que aún atraviesa múltiples cambios.

Paola Jara en entrevista en Buen día Colombia.
Paola Jara aprovechó la siesta de Emilia para tomarse una “pestañeadita” en medio de su nueva rutina como mamá. Foto | Canal RCN.

No se trata únicamente de una transformación física, sino también emocional, marcada por el cansancio y el compromiso total que implica atender a un recién nacido.

¿Qué mostró Paola Jara sobre los retos de la lactancia?

En su publicación, Paola dejó ver la otra cara del proceso de lactar y aunque no esté en gestación, su cuerpo continúa trabajando de manera intensa, pues la lactancia materna puede requerir una cantidad enorme de energía y, en el caso de los bebés recién nacidos, la demanda es constante.

Paola Jara tras el nacimiento de su hija
Paola Jara mostró cómo aprovecha esos momentos para recuperar energía.(AFP / Jason Koerner)

Paola retrató esta realidad al mostrar que incluso en esos cortos momentos en los que Emilia duerme, ella sigue en función, ya sea extrayendo leche o aprovechando pequeños intervalos para descansar.

