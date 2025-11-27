Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Melendi sus 20 años de carrera musical

Melendi celebró sus 20 años de trayectoria con un emotivo concierto en Quito y repasó sus mayores éxitos con sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Melendi regresa a Colombia
El cantautor español Melendi regresa a Bogotá. Foto AFP

Melendi reunió a miles de seguidores en un concierto de dos horas en el que revivió los momentos más significativos de su carrera musical, cantando las canciones que lo han acompañado desde sus inicios.

¿Cómo celebró Melendi sus 20 años de carrera?

Desde el primer momento el público siguió las letras de Melendi, despertando emoción entre quienes han crecido y vivido varias etapas de la vida en la compañía de su música.

Miles de fans acompañaron a Melendi en un show que destacó su evolución musical.
Miles de fans acompañaron a Melendi en un show que destacó su evolución musical. Foto AFP/ Mireya Acierto

Algunos seguidores compartieron fragmentos del concierto en sus redes sociales, en los que podía escucharse claramente cómo Melendi explicaba el origen de sus letras y la razón por la que había decidido componerlas en un momento específico de su vida.

¿Cuál fue el momento más importante de la celebración de los 20 años de carrera de Melendi?

Melendi cantó 22 temas muy representativos de cada uno de sus álbumes, sin embargo, uno de los momentos que más marcaron la experiencia de la noche fue cuando habló de “como el agua y el aceite” una canción que escribió en uno de los periodos más difíciles de su vida y que lo impulsó a reencontrarse con él mismo y enfrentar sus mayores miedos.

"Me ayudó a reconocer que estaba lleno de miedos que no me dejaban vivir", expresó.

 

Lo que permitió que quienes asistieron a su concierto no solo tuvieran una perspectiva más amplia del origen de cada una de las canciones, sino que se dieran cuenta que las etapas por las que ha pasado el artista durante estos 20 años han sido reales y sus propios aprendizajes son mensajes que lleva en sus composiciones.

¿Por qué este concierto fue tan significativo para Melendi en su trayectoria?

Celebrar los 20 años de carrera musical no solo es un gran momento para cualquier artista de la industria, sino que Melendi también lo dejó muy claro al reconocer la importancia de las personas que también lo han acompañado en ese proceso.

La presentación de Melendi marcó el inicio de una noche histórica en sus 20 años de carrera
Melendi celebró dos décadas de música con un concierto en Quito. Foto AFP/ Mireya Acierto

No solo su equipo de trabajo sino sus seguidores, quienes en algunos países se hacen llamar “Guerreros de Melendi” y que han convertido su música en historias de vida.

El artista incluso se sorprendió al reconocer que no esperaba contar con un público tan joven entre los asientos del concierto, pues al ser casi dos décadas de trabajo pensó que solo asistirían en su mayoría las personas que crecieron a la par con su carrera.

Sin embargo, fue la prueba de que no solo ha llegado a diferentes lugares del mundo, sino que ahora impacta nuevas generaciones que han comenzado a seguirlo también desde las plataformas digitales.

