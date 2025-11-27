Violeta Bergonzi decretó su triunfo en MasterChef Celebrity horas antes de ganar: así lo hizo

La presentadora Violeta Bergonzi llama la atención tras ganar MasterChef Celebrity 2025.

Luego de una temporada en la que las celebridades demostraron altos conocimientos culinarios en el Canal RCN, los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría decidieron que Violeta obtuviese el título de MasterChef.

¿Cómo Violeta Bergonzi decretó ser la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Hora antes de que se diera el nombre de la ganadora, Violeta Bergonzi estuvo en las instalaciones del Canal RCN para comunicar sus expectativas de la competencia gastronómica y lo que podría suceder en la gran final.

Entonces, la comunicadora no dudó en decretar su premio. Esto porque en el área digital expresó que era ella la que al siguiente día iba a volver con el trofeo de MasterChef, visualizando que podría ser la ganadora; algo que se hizo realidad en el capítulo final de los 10 años del programa de cocina.

Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

"Amor, mañana nos vemos. Voy a traer un trofeo grande, entonces, por favor, aquí me vas a tener una mesa, ¿listo? Yo aquí voy a poner mi trofeo y voy a lanzar billetes", dijo jocosamente Violeta Bergonzi.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi después de manifestar su premio de MasterChef Celebrity 2025?

Existe el dicho de que las palabras tienen poder y eso le sucedió a Violeta Bergonzi, ya que efectivamente su manifestación de tener el trofeo que le da el título de MasterChef Celebrity 2025 se hizo verdad.

Es así como la presentadora llegó un día después de la noche de la gran final de nuevo al Canal RCN, pero esta vez con el trofeo en sus manos.

Trofeo de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

"Y aquí está mi premio de MasterChef Celebrity 2025 en sus 10 años. Yo se lo manifesté, se lo pedía al universo, se lo pedí a Dios con toda la fe y aquí está el resultado del trabajo y la constancia. ¿Nos vamos a celebrar o qué?", relató la ganadora.

Cabe recordar que Violeta Bergonzi no solo ganó el trofeo que la ratifica como MasterChef Celebrity 2025, detrás de esto hay un jugoso premio de 200 millones de pesos colombianos y también lo recibió.