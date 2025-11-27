Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alina Lozano vivió inquietante experiencia con un león: todo quedó en video

Viralizan video que muestra la inquietante experiencia que vivió Alina Lozano durante un encuentro cercano con un león.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
En redes sociales se viralizó un video en el que la reconocida actriz colombiana Alina Lozano vivió un inquietante momento con un león durante una cita romántica con su pareja sentimental, Jim Velásquez, quien habría sido el encargado de grabar el momento que hoy es teman de conversación entre los internautas.

¿Cuál fue el inquietante momento que Alina Lozano vivió con un león?

En el video que circula en diversas redes sociales se observa a Alina Lozano disfrutando de una visita a un zoológico. Al llegar a la zona de los leones decidió posar mientras su esposo, Jim Velásquez, grababa el momento para inmortalizarlo. Sin embargo, lo que parecía una experiencia romántica terminó convirtiéndose en una escena completamente diferente que sorprendió a todos.

En las imágenes se ve que uno de los felinos, que permanece en su hábitat, se acerca al ventanal donde está Alina y luego se da la vuelta para orinar justo en dirección a la actriz.

Aunque al principio Alina se muestra aterrorizada al ver que el león se acerca, la inesperada acción la deja en shock y la lleva a preguntarle al felino por qué la había orinado mientras mantiene un gesto de sorpresa.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Alina Lozano al momento que vivió con un león?

Como era de esperar, el viral momento generó todo tipo de reacciones y los seguidores de Alina Lozano no tardaron en comentar el curioso episodio que protagonizó con un león durante su visita a un zoológico.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron en internet, despertaron variedad de opiniones entre quienes no podían creer lo ocurrido frente al ventanal donde la actriz posaba.

Comentarios como “El león marcando territorio”, “A mí me pasó dos veces en el zoológico de Pereira”, “Ese león no se aguantó, tenía que dejar su marca” y “Yo hubiera salido corriendo, qué impresión” fueron algunos de los más destacados.

De esta manera, el peculiar instante no solo generó risas y sorpresa, sino que también se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

