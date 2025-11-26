Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Greeicy Rendón está embarazada? Por este video, internautas lo aseguran

Un video de Greeicy desató especulaciones entre los internautas, quienes aseguran que la artista podría estar embarazada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Greeicy espera a su segundo hijo? Este video tiene a todos hablando
El video que desató rumores de embarazo sobre Greeicy Rendón. (Foto AFP: Noam Galai | Foto referencia Freepik).

Un reciente video de Greeicy Rendón desató especulaciones entre los internautas, quienes aseguran que la artista podría estar embarazada una vez más. Las imágenes se viralizaron rápidamente y abrieron el debate sobre si la cantante estaría a la espera de su segundo hijo con su prometido Mike Bahía.

¿Greeicy está embarazada de su segundo hijo?

En redes sociales se viralizó un corto audiovisual donde Greeicy Rendón aparece bailando durante lo que serían los ensayos de sus presentaciones en vivo. Sin embargo, en esta ocasión sus icónicos movimientos no fueron el centro de atención, sino su supuesto semblante de mujer embarazada.

Greeicy y Mike Bahía, padres de Kai.
Greeicy y Mike Bahía son padres desde el 2022. (Foto de Iván Apfel /AFP)

Varios internautas comentaron que la cantante tendría “cara de embarazo” y una silueta más gruesa de lo habitual, especialmente porque Greeicy se ha caracterizado por tener una cintura marcada y un abdomen plano, algo que, según ellos, habría cambiado.

Mensajes como “reconozco al segundo la cara de una persona que está embarazada” se repitieron en la publicación original, con el respaldo de otros seguidores que coincidían con esta percepción.

Aun así, ni Greeicy Rendón ni Mike Bahía se han pronunciado hasta el momento, por lo que los rumores sobre un posible segundo hijo siguen sin confirmarse.

Por ahora, todo queda en especulaciones de redes sociales. Mientras los seguidores esperan una respuesta oficial, el video continúa generando comentarios y alimentando la curiosidad sobre si la familia de los cantantes podría estar a punto de crecer.

¿Cuántos hijos tiene Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Vale la pena destacar que Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen hasta el momento un solo hijo, al que llamaron Kai. El pequeño nació el 21 de abril del 2022 y actualmente tendría tres años de edad.

Greeicy causa ternura por su video con su hijo Kai.
Greeicy Rendón y su hijo Kai causan ternura con un video. (Foto de Kevin Winter/AFP)

Durante mucho tiempo la pareja de artistas decidió mantener el rostro del menor en total anonimato ante el ojo público, pero poco a poco ha ido compartiendo detalles de sus facciones a medida que va creciendo.

Esta práctica ha sido implementada por varias personalidades del mundo del entretenimiento para proteger a los menores de la opinión de terceros que, en ocasiones, puede llegar a ser cruel.

