Reconocida influencer entrevistó a Shakira quien habló de sus dolores y superaciones: ¿qué dijo?

Famosa creadora de contenido digital entrevistó a Shakira, quien rompió el silencio por transformar el dolor en arte.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue la reconocida influencer que entrevistó a Shakira? | AFP: Jesse Grant

Una de las cantantes más destacadas del país es Shakira, quien se ha convertido en un gran referente a nivel internacional por el éxito de sus canciones y, también, por la gran acogida que ha tenido con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Además, Shakira se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confesar varios acontecimientos de su vida personal a través de una entrevista con una reconocida influencer colombiana.

¿Qué confesó Shakira en la entrevista con la reconocida influencer colombiana?

El nombre de la Mafe Méndez se ha convertido en centro de atención mediática no solo por su amplia trayectoria como creadora de contenido digital, sino que también por entrevistar a Shakira en sus redes sociales.

¿De qué trató la entrevista de la Mafe Méndez con Shakira? | AFP: Apu Gomes

Recientemente, la Mafe Méndez compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, un video en el que aparece junto a Shakira, en el que le expresó las siguientes palabras:


La Mafe Méndez empieza diciendo: “Hablemos de amor propio y empoderamiento. Te quiero comentar Shaki, tú nos has empoderado por medio de la música durante todos estos años, ¿qué le recomiendas a esa mujer que ha atravesado por momentos difíciles?”, a lo que Shakira respondió: “lo importante es que cada mujer se sienta representada con cada vivencia que ha vivido y, también, con las fragancias”.

Es clave mencionar que, durante la entrevista, Shakira reveló que no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante, sino que también, por ser una gran emprendedora, al tener su maca de perfumes, la cual representa el empoderamiento femenino.

¿Cuál es la razón por la que Shakira ha sido tendencia al superar sus dolores con el arte?

Es clave mencionar que Shakira se ha convertido en tendencia en los últimos años tras los difíciles momentos que vivió por su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos Milán y Sasha.

¿Cuál ha sido la razón por la que Shakira es fuente de inspiración para sus fanáticos? | AFP: Angela Weiss

Así también, la barranquillera se ha destacado en los últimos años componer varias canciones en las que ha resaltado la manera en la que ha afrontado todo tipo de adversidades, con melodías como: ‘Puntería’, ‘TQG’ y ‘Las mujeres ya no lloran’.

