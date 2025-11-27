Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi arremete contra los que la critican por ganar MasterChef Celebrity: "Lástima"

Violeta Bergonzi rompió el silencio ante los detractores que no querían verla como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

La presentadora Violeta Bergonzi fue elegida como la nueva MasterChef Celebrity 2025. Como pasa en la cocina más importante del Canal RCN, eso generó diversas posturas.

Violeta Bergonzi se destacó en MasterChef Celebrity y se lució en la final del programa gastronómico, tras presentar un menú evocando la Semana Santa de Popayán.

¿Qué opinión tiene Violeta Bergonzi de sus detractores en MasterChef Celebrity 2025?

Tan pronto se dio el veredicto final y la presentadora fue nombrada como la ganadora, fueron masivas las reacciones. Como es común, Bergonzi recibió apoyo, pero, a la vez, los detractores no se quedaron atrás.

En efecto, la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 rompió el silencio mediante una entrevista con Mañana Express, de modo que se refirió al tema de las críticas recibidas por haber sido la victoriosa de esta temporada de la competencia culinaria.

Desde la perspectiva de Violeta Bergonzi, es normal que ella no fuese la favorita de todo el público. Sin embargo, no dudó en lanzar su más sincera opinión.

"Hoy en día, yo veo como con lástima a esas personas que tratan de dañarle a uno el momento o de desmeritar los esfuerzos de uno o de opacar los logros de una persona. Yo como sé y estoy tranquila de todo el sacrificio que hice, de todo el esfuerzo", respondió Violeta Bergonzi.

¿Qué más les dijo Violeta Bergonzi a los que la criticaron por ganar MasterChef Celebrity?

A renglón seguido, Violeta contó que Alejandra Ávila, quien es su amiga, pero también fue competencia directa en MasterChef, reconoció su triunfo y reveló que hablaron por llamada en la que recibió felicitaciones.

"Como hubo una cercanía con Aleja, eso es lo que a mí me importa: la opinión de la gente que me apoyó, que vio lo que sufrí, lloré, trasnoché y crecí en la cocina. De resto, la gente puede opinar lo que se le dé la gana, la que gané fui yo y eso no lo vas a cambiar", sentenció Violeta Bergonzi.

Finalmente, le preguntaron a Violeta Bergonzi qué se viene en su vida luego de MasterChef y dijo que estaba esperando a que RCN y sus espacios varios le den una oportunidad. "Se vienen cositas", añadió.

