Sara Uribe presumió el paradisiaco lugar en el que celebrará su cumpleaños

Sara Uribe encantó al compartir con sus seguidores el paradisiaco destino que eligió para celebrar su cumpleaños.

Sara Uribe revela el paradisíaco destino donde festejará su cumpleaños
Así es el increíble lugar donde Sara Uribe celebrará un año más de vida. (Foto AFP: John Parra).

La presentadora colombiana Sara Uribe encantó a sus seguidores al mostrar el paradisiaco destino que eligió para celebrar su cumpleaños, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Cuál es el paradisiaco lugar que Sara Uribe eligió para celebrar su cumpleaños?

Con una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe mostró imágenes inéditas del lugar que eligió para celebrar un año más de vida.

Sara Uribe en su viaje a Tailandia
Sara Uribe en su viaje/Canal RCN

Se trata de un conjunto de cabañas ubicadas en una isla privada a la que se llega exclusivamente en yate, tal como lo dejó ver la presentadora mientras arribaba al lugar. Además, compartió detalles de la habitación en la que se hospedará durante los próximos días, siendo este un espacio amplio con una gran cama y una encantadora vista hacia el mar.

“Este año quise celebrar mi vida aquí, entonces aquí llegué. Aquí vamos a celebrar mi cumpleaños; si me necesitan, desnecesítenme, porque estos días viviré aquí con amigos especiales que me ha dado la vida”.

Con este paradisíaco plan, Sara Uribe promete celebrar su cumpleaños de una manera inolvidable, rodeada del mar, la tranquilidad y la compañía de su familia y sus amigos más cercanos.

¿Cuántos años cumplirá Sara Uribe este 2025?

Nacida el 28 de noviembre de 1990 en Medellín, Antioquia, Sara Uribe celebrará este viernes sus 35 años rodeada de familiares y amigos en uno de los lugares más encantadores de la costa caribeña de Colombia.

¿Quién es Sara Uribe?
Sara Uribe, la modelo y presentadora que nació de Protagonistas de Nuestra tele (Foto Canal RCN)

Según sus redes sociales, la presentadora llegó al lugar este jueves 27 de noviembre, y aunque la fecha oficial de su cumpleaños será el viernes, ya estaría disfrutando de este ambiente especial.

Sin embargo, Uribe no ha dado detalles específicos de lo que espera realizar en su día especial, por lo que se desconoce si tiene planeada una fiesta con todas las de la ley o solo se limitará a disfrutar de las instalaciones de su cabaña junto a sus invitados.

