Violeta Bergonzi donó parte de su premio tras ganar MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia y obtuvo millonario premio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué Violeta Bergonzi decidió donar parte de su premio de MasterChef Celebrity?
Violeta Bergonzi sorprende al donar parte de su premio de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

La presentadora colombiana Violeta Bergonzi sorprendió a los televidentes al coronarse como la nueva ganadora de MasterChef Celebrity Colombia. Tras su triunfo, reveló que parte de su millonario premio ya había sido invertido en una noble causa.

¿A quién donó Violeta Bergonzi parte de su premio tras ganar MasterChef Celebrity?

El pasado martes 25 de noviembre se llevó a cabo la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 en donde Carolina Sabino, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se enfrentaron, dejando a esta última como la ganadora de esta temporada tras presentar un menú que logró cautivar el paladar del estricto jurado.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi reveló qué planea hacer con los 200 millones de pesos que se ganó. Foto | Canal RCN - Freepik.

Tras coronarse como la ganadora de esta edición, Violeta Bergonzi reveló en entrevista con Mañana Express del Canal RCN que parte de su premio ya había sido destinado a una inesperada donación de la que no dio muchos detalles.

Sin embargo, expresó que este donativo había sido realizado poco antes de conocer que era la ganadora del programa.

"¿Sabes que doné una parte por adelantado a alguien? Hice una donación secreta por adelantado. Pasó una situación por ahí y entonces yo dije: bueno, como se me viene una platica, metiéndole la fe, voy a hacer la donación y mira, Dios escucha”

¿Cuál fue el premio que Violeta Bergonzi recibió tras ganar MasterChef Celebrity 2025?

Vale la pena recordar que el participante que lograra coronarse como el ganador de MasterChef Celebrity Colombia 2025 no solo se llevaría el codiciado título, sino que también obtendría una jugosa suma de dinero, siendo esta 200 millones de pesos colombianos.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi reveló qué planea hacer con los 200 millones de pesos que se ganó. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, se desconoce cuál fue la cantidad que Violeta decidió donar a esta misteriosa persona que mencionó en entrevista con el programa informativo del Canal RCN.

Por lo pronto, Violeta continúa celebrando su triunfo acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, quienes sin duda alguna la apoyaron a lo largo de este importante proceso que hoy la deja como la nueva MasterChef Celebrity 2025.

