Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Juan Sebastián Camargo
Luisa Fernanda W sorprendió sus seguidores con una interpretación a capela que compartió en su cuenta de Instagram.

¿Cómo canta Luisa Fernada W a capela?

El video mostró una faceta distinta de la influencer, quien se atrevió a cantar sin acompañamiento musical, generando una ola de reacciones y comentarios en las redes sociales.

En el clip, muchos destacaron la valentía de Luisa al mostrarse en un terreno diferente al habitual, mientras otros resaltaron la seguridad con la que interpretó la canción pese a confesar su nerviosismo.

“La voy a ensayar bien hasta aprendérmela para no desafinarme” escribió Luisa Fernanda W en su publicación.

¿Qué papel tiene Luisa Fernanda W en Zootopia 2?

Además de su incursión musical, Luisa Fernanda W fue confirmada como parte del elenco de doblaje de Zootopia 2.

En la versión latinoamericana presta su voz a la Capitana Hoggbottom, un personaje exigente y disciplinado que aporta fuerza a la trama.

Su participación fue celebrada como un logro para el talento colombiano, consolidando su presencia más allá de las redes sociales y abriéndose espacio en la industria del cine animado.

La participación de Luisa Fernanda W en Zootopia 2 marca un hito en su carrera, pues se trata de su primera incursión en una producción de Disney.

El doblaje es un terreno exigente que requiere disciplina y adaptación, y la influencer asumió el reto con entusiasmo, destacando la importancia de representar a Colombia en un proyecto de alcance global.

Este nuevo capítulo en su trayectoria demuestra que Luisa no se limita a ser creadora de contenido: ahora es también cantante en potencia y actriz de doblaje, una combinación que la proyecta hacia escenarios más amplios y que la posiciona como una de las figuras colombianas con mayor proyección internacional.

Su participación en Zootopia 2 abre la puerta a futuras colaboraciones con grandes estudios, un camino que pocas figuras digitales han logrado recorrer.

Con este logro, Luisa Fernanda W se suma a una generación de artistas que están llevando el nombre de Colombia a escenarios internacionales a través de las películas animadas, demostrando que la creatividad y la autenticidad pueden abrir puertas más allá de las fronteras digitales.

Luisa Fernanda es actriz de doblaje.
Luisa Fernanda W puso su voz para una película animada de Disney. (Foto Canal RCN)
