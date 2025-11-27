Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura enseñó la cicatriz que rodea todo su cuerpo tras su última intervención estética

La Segura enseñó cómo luce actualmente la cicatriz que rodea completamente su cuerpo tras reciente intervención estética.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura sorprendió al mostrar la cicatriz que le quedó tras su última intervención
La Segura mostró la cicatriz que rodea su cuerpo tras su reciente intervención estética. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Natalia Segura sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar el antes y después de la cicatriz que rodea todo su cuerpo, resultado de su más reciente retoque estético con el que buscó mejorar su apariencia.

Artículos relacionados

¿Cómo luce la cicatriz circunferencia de La Segura?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura mostró un corto audiovisual en el que enseñó el antes y después de la cicatriz más grande que le quedó tras sus retoques estéticos.

La Segura se recupera de su operación.
La Segura se recupera de una lipectomía tras su embarazo. (Foto Canal RCN)

Según relató, para mejorar el aspecto general de su cuerpo tuvo que someterse a una reconstrucción que requería un corte circunferencial, es decir, una intervención en la que su cintura fue recortada por completo para lograr una piel más tensa y uniforme en la zona del abdomen.

Artículos relacionados

En el video se aprecia cómo lucía esta parte de su cuerpo a pocas horas de haber salido de la intervención y cómo luce en la actualidad gracias al uso de la faja y al consumo constante de colágeno.

“Ahora que estoy usando la faja la cosa se ha compuesto. ¿Por qué nadie está hablando de lo espectacular que está mi cicatriz? Hermana, mi c1ruj4n0 me preguntó que yo qué estaba haciendo para tener esa cicatriz así de espectacular y yo le dije: genética. Mami, qué genética, me he m4t4d0 a punta de colágeno”.

La Segura dejó claro que, aunque el proceso no ha sido sencillo, está orgullosa del resultado y de la evolución de su cicatriz.

¿Cuál fue la intervención que se realizó La Segura para mejorar su cuerpo?

Durante meses La Segura compartió con sus seguidores su emoción por mejorar el aspecto de su cuerpo por medio de diversos retoques siendo estos la mejora de su abdomen, y brazos para lucir mucho más delgada.

Revelan cómo avanza La Segura luego del percance de salud que preocupó a sus fans
La Segura sorprende al contar cómo avanza su recuperación tras reciente problema de salud. (Foto Canal RCN).

Esta intervención que requirió de una incisión circunferencia duró casi diez horas, ya que ingresó alrededor de las 7:30 a.m. y salió del quirófano cerca de las 5:40 p.m., así lo reveló días después de que esta fuera realizada.

Actualmente se encuentra recuperándose en casa con todos los cuidados necesarios y en compañía de su esposo y su hijo.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lorena Altamirano revela qué la inquieta en La casa de los famosos Talento nacional

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en La casa de los famosos

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en caso de llegar a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia Mateo Varela

Mateo Varela viajó a Barranquilla y la experiencia lo marcó profundamente

La visita de Mateo Varela a Barranquilla lo conmovió profundamente al compartir con niños y niñas en condiciones vulnerables.

Aida Victoria Merlano es comparada con Anitta Aída Victoria Merlano

Compararon a Aida Victoria Merlano con Anitta por tener tantos novios, así reaccionó

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la criticaran por sus relaciones amorosas.

Lo más superlike

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.

Juliana Casali recordó un difícil momento de su vida La casa de los famosos

Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos, recordó un momento difícil de su vida

Shakira crea coreografía a ritmo de su canción para Zootopia 2 Shakira

Shakira causa sensación al bailar y crear coreografía de su canción en Zootopia 2: “Happy”

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn