La Segura enseñó la cicatriz que rodea todo su cuerpo tras su última intervención estética

La reconocida influenciadora Natalia Segura sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar el antes y después de la cicatriz que rodea todo su cuerpo, resultado de su más reciente retoque estético con el que buscó mejorar su apariencia.

¿Cómo luce la cicatriz circunferencia de La Segura?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura mostró un corto audiovisual en el que enseñó el antes y después de la cicatriz más grande que le quedó tras sus retoques estéticos.

La Segura se recupera de una lipectomía tras su embarazo. (Foto Canal RCN)

Según relató, para mejorar el aspecto general de su cuerpo tuvo que someterse a una reconstrucción que requería un corte circunferencial, es decir, una intervención en la que su cintura fue recortada por completo para lograr una piel más tensa y uniforme en la zona del abdomen.

En el video se aprecia cómo lucía esta parte de su cuerpo a pocas horas de haber salido de la intervención y cómo luce en la actualidad gracias al uso de la faja y al consumo constante de colágeno.

“Ahora que estoy usando la faja la cosa se ha compuesto. ¿Por qué nadie está hablando de lo espectacular que está mi cicatriz? Hermana, mi c1ruj4n0 me preguntó que yo qué estaba haciendo para tener esa cicatriz así de espectacular y yo le dije: genética. Mami, qué genética, me he m4t4d0 a punta de colágeno”.

La Segura dejó claro que, aunque el proceso no ha sido sencillo, está orgullosa del resultado y de la evolución de su cicatriz.

¿Cuál fue la intervención que se realizó La Segura para mejorar su cuerpo?

Durante meses La Segura compartió con sus seguidores su emoción por mejorar el aspecto de su cuerpo por medio de diversos retoques siendo estos la mejora de su abdomen, y brazos para lucir mucho más delgada.

La Segura sorprende al contar cómo avanza su recuperación tras reciente problema de salud. (Foto Canal RCN).

Esta intervención que requirió de una incisión circunferencia duró casi diez horas, ya que ingresó alrededor de las 7:30 a.m. y salió del quirófano cerca de las 5:40 p.m., así lo reveló días después de que esta fuera realizada.

Actualmente se encuentra recuperándose en casa con todos los cuidados necesarios y en compañía de su esposo y su hijo.