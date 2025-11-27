Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara compartió inesperada situación que está viviendo con su hija: “estoy en shock”

Paola Jara enterneció a sus seguidores al revelar la inesperada situación que está viviendo con su hija recién nacida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada experiencia de Paola Jara con su bebé
Paola Jara reveló la inesperada situación con su bebé que la dejó “en shock”. (Foto AFP: Romain Maurice).

Paola Jara y Jessi Uribe están viviendo una de sus mejores etapas como pareja tras el nacimiento de su primera hija, Emilia. En las últimas horas, la reconocida cantante compartió una situación inesperada que está viviendo con su bebé y que la tiene completamente enternecida.

¿Cuál es la situación que vive Paola Jara con su pequeña hija?

Con una tierna fotografía de su hija Emilia publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la reconocida cantante de música popular Paola Jara compartió la situación que atraviesa en este momento con la bebé.

Paola Jara en entrevista en Buen día Colombia.
Paola Jara contó cuántos días de nacida tiene Emilia. Foto | Canal RCN.

Según expresó en la misma publicación, no entendía en qué momento lograría superar el hecho de haberse convertido en madre por primera vez y tener en sus brazos a su pequeña hija, pues aseguró que aún siente irreal tener a la bebé junto a ella.

Incluso mencionó que se sentía en shock al ver que bajo su cuidado se encontraba un ser tan inofensivo como su hija recién nacida.

“A los cuántos días uno aterriza y se las cree, yo aún estoy como en shock. No he podido asimilar que este angelito sea mío”, expresó la cantante, dejando claro que todavía está adaptándose a esta nueva etapa junto a su bebé.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Vale la pena destacar que ni Paola Jara ni Jessi Uribe han mencionado con exactitud la fecha de nacimiento de su hija Emilia. No obstante, una reciente publicación de la cantante, en la que indicó que su bebé tenía 9 días de haber llegado al mundo, sugiere que la menor nació el 18 de noviembre, un día antes de que la pareja diera a conocer la noticia en sus redes sociales.

Paola Jara sorprendió al contar cómo han sido sus primeros días como mamá
Paola Jara reveló cómo han sido sus días tras la llegada de la pequeña Emilia. (Foto AFP: Gladys Vega).

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos detalles de su bebé sin mostrar su rostro. Ambos acordaron que este aspecto físico no sería expuesto ante la opinión pública por un largo tiempo, por lo que sus seguidores deberán tener paciencia para conocer oficialmente a Emilia.

