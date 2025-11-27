Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en La casa de los famosos
La actriz Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al compartir cuál sería su mayor miedo en caso de lograr ingresar al afamado reality como participante.
¿Cuál es la mayor incomodidad de Lorena Altamirano si llega a entrar a La casa de los famosos?
En un llamativo video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lorena Altamirano reveló cuál sería su mayor miedo e incomodidad en caso de lograr ingresar a La casa de los famosos Colombia.
Según explicó la aspirante, la idea de tener que compartir el baño del reality con más participantes le resulta bastante incómoda, especialmente cuando tuviera que usarlo para hacer sus necesidades. Aseguró que es de aquellas personas que solo encuentran tranquilidad en su hogar para llevar a cabo este tipo de acciones cotidianas.
“Una de las cosas que a mí me daría más duro si llego a entrar a La casa de los famosos sería hacer del dos. Amores, yo no sé cómo voy a hacer, a mí no me gusta ser así, pero qué hago, yo soy de esas personas que solo hace del dos en su casa, en su baño, porque a mí no me gusta que nadie me vea, nadie me escuche, nadie huela nada”.
No obstante, Altamirano expresó que quizá esto se le complicaría al inicio, pero que con el paso de los días podría acostumbrarse, por lo que no quisiera dejar pasar la oportunidad de ser parte de la tercera temporada del reality del Canal RCN.
¿Quiénes conforman el grupo 6 de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?
Vale la pena recordar que durante la semana del 24 al 30 de noviembre los internautas podrán votar por su aspirante favorito a La casa de los famosos Colombia 2026 en donde además de Lorena Altamirano también se encuentran Margarita Amado, Kalua Duarte, Juliana Casali, Catherine Mira y Naty Ortiz.
Para votar por tu favorita solo debes seguir estos simples pasos, recuerda que puedes votar cada cuatro horas:
- Visita lacasadelosfamososcolombia.com y abre la opción Votaciones.
- Aparecerán las seis opciones del grupo. Haz clic en la participante que quieres que entre a la casa.
- Confirma tu voto y no olvides votar para apoyar a tu celebridad preferida.