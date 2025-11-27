Mateo Varela viajó a Barranquilla y la experiencia lo marcó profundamente
La visita de Mateo Varela a Barranquilla lo conmovió profundamente al compartir con niños y niñas en condiciones vulnerables.
Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en caso de llegar a ingresar a La casa de los famosos Colombia.
La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la criticaran por sus relaciones amorosas.
La Liendra sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a una leyenda del BMX que marcó la historia del deporte colombiano.
La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.