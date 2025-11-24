Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu genera polémica tras posar en foto tomando tetero, ¿es real?

La Jesuu generó todo tipo de comentarios al posar en sus redes sociales tomando bienestarina en un tetero, ¿por qué lo hizo?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu recibe tetero como regalo y fans reaccionan sorprendidos
Polémica foto de La Jesuu tomando tetero en sus historias de Instagram. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido, La Jesuu, reveló una foto en sus más recientes historias a través de Instagram, publicadas sobre el medio día de este lunes 24 de noviembre, con la cual causó todo tipo de comentarios.

La caleña reveló que, tras el regreso de Aleyda, su nana, la mujer le habría llegado con un valioso regalo a su casa, sin embargo, esto generó comentarios y reacciones entre los internautas.

¿Cuál es la polémica foto de La Jesuu?

La Jesuu, conocida por su contenido divertido y genuino, compartió una foto tomando tetero, pues se creyó que hubiese sido cualquier tipo de frasco o recipiente, pero ella especificó que sí es el encase que usa los bebés para tomar su leche.

En la imagen, se ve claramente a la creadora de contenido recostada en donde duerme, posando, chupando su tetero y escribió en la foto: el mejor regalo para Valentina”.

Foto de La Jesuu con tetero desata comentarios en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Quién le regaló el tetero a La Jesuu?

Antes de esta controversial foto, la creadora de contenido puso una foto del tetero vacío junto a un destapador de botellas y reveló quién y por qué le habría hecho esto regalo.

Según lo que confesó La Jesuu, “hace rato quería comprarse un tetero para tomarse su bienestarina”, pero siempre lo olvida y fue precisamente su “nana” quien le hizo este apreciado regalo, que según lo que se ve, para la creadora es algo muy valioso.

¿De dónde regresó la nana de La Jesuu con su regalo?

Hace alrededor de dos semanas, la creadora de contenido reveló en sus redes sociales que su nana habría sufrido una mordedura de su perro, pues según lo que contó La Jesuu, es que no entendía el comportamiento de su mascota.

La Jesuu sorprende a fans al revelar que toma bienestarina en tetero. (Foto: Canal RCN)

La creadora se mostró preocupada por la reacción de su perro, ya que ella sí había notado que él volvió de la veterinaria más bravo, pero no le dio importancia, por eso no pensó que podría morder a alguien.

Aun así, La Jesuu no dudó en ayudar a su nana y llevarla a un centro médico, ya que la herida en su mano no se vería para nada bien.

