Se filtra supuesta foto de Andrea Valdiri con otro hombre, ¿fue infiel?

Desde el pasado viernes 21 de noviembre, nacieron los rumores del supuesto fin de la relación de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda , pues, aunque nada está confirmado, han nacido teorías de su presunta ruptura.

¿Cómo nacieron los rumores sobre la supuesta ruptura de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

De acuerdo con los seguidores de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, la pareja habría terminado su relación porque el hombre al parecer borró o archivo en sus redes sociales las publicaciones que tenía con la barranquillera.

Aunque esto no dice ni confirma nada, las teorías de su supuesta ruptura surgieron a partir de lo que hizo Sepúlveda, quien días después, rompió el silencio y habría confesado más detalles de su situación amorosa.

¿Qué dijo Juan Daniel Sepúlveda sobre su relación con Andrea Valdiri?

Luego de que se conocieran las especulaciones sobre el fin de la relación entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, el hombre publicó unas curiosas palabras en sus redes, lo cuál llamó mucho la atención.

Se avivan los rumores sobre presunta ruptura de Valdiri con Juan Daniel. (Foto: Canal RCN)

En la tarde del domingo 23 de noviembre, Juan Daniel avivó los rumores de su supuesta ruptura con Valdiri y sus seguidores quedaron mucho más confundidos, ya que empezaron a crear sus propias teorías sobre la relación de la barranquillera.

A través de una historia en Instagram, el hombre escribió: “ No le bastó con un solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto” , esto enciende las alarmas, indicando que sí estaría confirmando que algo pasó con Valdiri.

¿Cuál es la foto filtrada de Andrea Valdiri con otro hombre?

En medio de la polémica por el supuesto fin de la relación de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, a través de redes sociales comenzó a circular una foto de la barranquillera junto a otro hombre.

Polémica por foto donde Andrea aparece con otro hombre en medio de rumores de su ruptura. (Foto; Canal RCN)

De acuerdo con portales de entretenimiento, el sujeto que aparece en la foto junto a la bailarina no sería Juan Daniel y en medio de los rumores de su relación, los comentarios en redes apuntan que ella habría sido iunfiel.

Aunque estos son solo rumores y especulaciones que la gente está acostumbrada a hacer, la verdad solo se sabrá cuando algunos de los dos salgan públicamente a confesar qué fue lo que pasó.