MasterChef Celebrity Colombia: ellos han sido los últimos ganadores de la cocina más famosa

Tras un exigente reto de campo en La Guajira, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino se convirtieron en las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025. Hoy recordamos quiénes fueron sus antecesores y los platos que les dieron el triunfo en este reconocido concurso.

¿Quiénes han sido los ganadores de MasterChef Celebrity Colombia?

El reality producido por el Canal RCN cumple 10 años al aire, conquistando el corazón y el paladar de los colombianos.

Sin embargo, fue en 2018 cuando la versión celebrity se incorporó al formato, reuniendo a 18 famosos dispuestos a vivir una aventura llena de sazón, retos culinarios y momentos que han marcado a la audiencia.

Ese año, Piter Albeiro, Estefanía Borges y Variel Sánchez llegaron a la gran final, donde enfrentaron una exigente prueba de tres tiempos.

Aunque los tres lograron impresionar a los chefs, Piter se quedó con el título gracias a su entrada 'Carpaccio de limón', su plato fuerte 'Rib eye' y su postre 'Cuatro leches de fresas'.

Piter Albeiro logró convertirse en el primer MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

En 2020, el formato contó con 22 celebridades y por primera vez en la historia del programa, tres mujeres llegaron a la final: Andrea Tovar, Adriana Lucía y Mariana Mesa.

Al igual que en 2018, las cocineras tuvieron que hacer un reto de tres tiempos y Adriana Lucía fue quien cautivó a los jurados con su plato fuerte llamado 'Los Montes de María'.

Adriana Lucía se llevó el título de MasterChef Celebrity Colombia 2020 con un delicioso plato. (Foto: Canal RCN)

Aquí los últimos ganadores de MasterChef Celebrity por años:

2021: Carla Giraldo se llevó el título tras competir junto a Frank Martínez, Liss Pereira y Viña Machado, presentando un delicioso plato llamado 'El Comienzo'.

se llevó el título tras competir junto a Frank Martínez, Liss Pereira y Viña Machado, presentando un delicioso plato llamado 'El Comienzo'. 2022: Ramiro Meneses se convirtió en el cuarto ganador de MasterChef Celebrity Colombia tras competir con Tatán Mejía, Carlos Báez y Chicho Arias. Con su plato 'Amigos' deleitó el paladar de los chefs.

se convirtió en el cuarto ganador de MasterChef Celebrity Colombia tras competir con Tatán Mejía, Carlos Báez y Chicho Arias. Con su plato 'Amigos' deleitó el paladar de los chefs. 2023: Carolina Acevedo tuvo que realizar un menú de cuatro tiempos para lograr convertirse en la absoluta ganadora. La actriz presentó un plato titulado 'Pato Ahumado' que le sumó puntos para ganarle a Daniela Tapia, Adrián Parada y Marianela González, los finalistas.

tuvo que realizar un menú de cuatro tiempos para lograr convertirse en la absoluta ganadora. La actriz presentó un plato titulado 'Pato Ahumado' que le sumó puntos para ganarle a Daniela Tapia, Adrián Parada y Marianela González, los finalistas. 2024: La actriz Paola Rey se convirtió en la última celebridad en llevarse el título al presentar un sabroso plato al que llamó 'ADN'. Para esta temporada, Paola compitió en la final junto a Vicky Berrio, Martina La Peligrosa y Carolina Cuervo.

Carla Giraldo, Ramiro Meneses, Carolina Acevedo y Paola Rey, son los últimos ganadores de MasterChef Celebrity Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Puedes revivir los capítulos completos de MasterChef Celebrity en www.canalrcn.com.co o ingresando a nuestra app de Canal RCN haciendo clic aquí.

¿Cuándo es la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

La gran final de MasterChef Celebrity Colombia se realizará este martes 25 de noviembre, noche en la que se conocerá qué famosa se sumará al listado de ganadores que han conquistado este título culinario.

Podrás verla en señal abierta por el Canal RCN desde las 8 p.m. o a través de nuestra app, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store. Descárgala haciendo clic aquí.