Estas son las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025, ¿cuándo será?

En La Guajira, las semifinalistas de MasterChef Celebrity dieron su máximo para asegurar un cupo en la final; estas son las elegidas.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Finalistas de MasterChef Celebrity 2025
Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado son las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

Los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso coincidieron en que este último reto de campo fue el más difícil de la temporada debido a las condiciones climáticas extremas: tormenta de arena, lluvia y calor. Aun así, las cinco semifinalistas lograron lucirse con sus preparaciones.

¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Tras la degustación, Claudia Bahamón dio a conocer los nombres de las cuatro mujeres que estarán en la gran final. La primera en ser anunciada fue Carolina Sabino, quien expresó su orgullo de haber logrado ese lugar.

Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Las semifinalistas junto a Claudia Bahamón en La Guajira

Luego, Alejandra Ávila confirmó su paso a la final y celebró con mucha emoción. A ella le siguieron Violeta Bergonzi y Valentina Taguado, quienes manifestaron su alegría por alcanzar este momento tan esperado.

De esta manera, Michelle Rouillard quedó por fuera del selecto grupo de finalistas. Claudia Bahamón señaló que esta era una de las eliminaciones más difíciles, pues es quedar a un paso de la final, pero destacó la disciplina y el proceso de la exreina en la cocina.

Michelle Rouillard eliminada de MasterChef
Michelle Rouillard fue eliminada en la semifinal de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

En este último reto, Violeta encantó a los chefs con su menú “Contra todo pronóstico”, en el que se esforzó por complacer a cada uno de ellos. Aunque en algún punto pensó que no alcanzaría a presentar a tiempo, logró hacerlo con éxito.

Alejandra, por su parte, impresionó con unas esferificaciones de suero costeño que descrestaron a Nicolás de Zubiría. Valentina también presentó tres platos diferentes, aunque se equivocó al servir un aguachile a Belén, quien recordó que, aunque es un plato mexicano, no es de su gusto.

Finalmente, Carolina Sabino sorprendió gratamente a los chefs con un plato diferente para cada uno. Su sazón y ejecución la convirtieron en la mejor calificada de la semifinal y aseguró el primer cupo en la final.

¿Cuándo será la final de MasterChef Celebrity?

Tras el intenso reto en La Guajira, las cuatro finalistas se preparan para regresar a la cocina principal, donde deberán cocinar por última vez para el jurado.

Como es tradición, en este último desafío los finalistas deberán presentar un menú completo, dividido en dos capítulos. La gran final se vivirá el lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuando finalmente se conocerá a la próxima MasterChef Celebrity Colombia.

Una final imperdible, protagonizada por cuatro mujeres que se han caracterizado por su autenticidad, evolución y sabor en cada reto.

