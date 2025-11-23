Luisa Fernanda W brilló en la premier de ‘Zootopia 2’: así vivió un día inolvidable

Luisa Fernanda W vivió este domingo un día inolvidable. La creadora de colombiana asistió a la premier de la película ‘Zootopia 2’, donde le da su voz a uno de los personajes.

¿Cómo fue la aparición de Luisa Fernanda W en la premier de 'Zootopia 2'?

En su cuenta personal de Instagram, la antioqueña dio cuenta de cómo disfrutó hacer parte de una de las últimas producciones de Disney, la cual estará disponible en cines a partir del jueves 27 de noviembre.

La W estuvo acompañada por su pareja, Pipe Bueno, junto a quien se dejó fotografiar muy orgullosa y feliz. La mujer compartió también con algunos fans que quisieron obtener un autógrafo y una imagen para la posteridad de ella.

Para la ocasión, Luisa Fernanda lució un espectacular vestido blanco, mientras que Pipe apeló a un atuendo en el que prevaleció el color negro.



Luisa Fernanda y Pipe Bueno se radicaron en México y desde entonces se le han abierto nuevas oportunidades laborales. Pipe ha extendido sus horizontes como cantante de música popular, mientras que su prometida ha disfrutado de hacer parte de distintos proyectos.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno decidieron radicarse este año en México. Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el incidente que Luisa Fernanda W sufrió antes de la premier de 'Zootopia 2'?

Luisa Fernanda W sufrió un inesperado incidente horas antes de llegar a la premier de ‘Zootopia 2’. El suceso fue relatado por ella misma en sus redes sociales.

La influenciadora contó que se la partió parcialmente uno de sus dientes. "Tengo un día demasiado importante y no quiero estar así", manifestó después de también haber pedido ayuda para conseguir un odontólogo en Ciudad de México.

Luisa Fernanda W les mostró a sus seguidores en un video cómo lucía con su diente fracturado, aunque aseguró que no era algo tan grave, sí dejó ver su tristeza y preocupación por solucionarlo.

La situación generó enorme preocupación en ella y, aunque no ponía en riesgo su presencia en la premier de la cinta, sí impactó su estado de ánimo, pues sabía que se enfrentaría a fans y muchas cámaras fotográficas.

Luisa Fernanda W tuvo un pequeño incidente justo antes de la premier de 'Zootopia 2'. Foto: AFP - Jason Koerner

Al final, el hecho pudo ser solucionado y la influencer asistió sin contratiempos a la premier de la película animada. Como se evidenció en los videos que compartió, el hecho que sufrió no interfirió en nada en sus planes de compartir con los fans y de lucir orgullosa al hacer parte del elenco de ‘Zootopia 2’.

¿A cuál personaje de 'Zootopia 2' le da su voz Luisa Fernanda W?

‘Zootopia 2’ sigue a Judy Hopps y Nick Wilde, quienes deben resolver un nuevo caso que amenaza la paz de Zootopia. La llegada de un misterioso reptil, Gary De’Snake, los lleva a investigar zonas desconocidas de la ciudad y a infiltrarse encubiertos, poniendo a prueba su valentía y su alianza.

Luisa W, por su parte, interpreta a la capitana Hoggbottom, una jabalí de carácter fuerte, obsesiva con los detalles y estricta vigilante, lo que la hace ser una de las policías más respetadas.