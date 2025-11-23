Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Con indirecta incluida, Eidevin López celebró su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Eidevin López expresó su felicidad por entrar a La casa de los famosos, pero también dejó un mensaje para sus detractores.

Eidevin López celebró en redes su llegada a La casa de los famosos Colombia 3.
Eidevin López reaccionó en sus redes sociales a su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3.

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada tiene un nuevo integrante confirmado. El ahora habitante es creador de contenido y actor, que hizo parte de producciones como ‘Leandro Díaz’ y ‘Diomedes, El Cacique de La Junta’.

¿Quién es el nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia?

El nuevo integrante de la casa más famosa de Colombia es Eidevin López, quien superó en las votaciones a Luchito Humor, Javier Peraza, Julián Beltrán, Jorge Sánchez ‘Salsa’ y Bruno Ponce.

El hombre nacido en Valledupar terminó con una votación de 51.70%, superando ampliamente a sus rivales. Quien más se le acercó fue Luchito, quien obtuvo un 26.60%.

Eidevin reaccionó a su triunfo en redes sociales y en su cuenta de Instagram compartió un emocionante mensaje, dejando en evidencia la alegría que siente porque hará parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.

Eidevin López aseguró que el respaldo de la costa fue decisivo para lograr su entrada a La casa de los famosos Colombia.
Eidevin López había manifestado que el apoyo de la costa era clave para ganar su ingreso a La casa de los famosos Colombia. Foto: Canal RCN

“Gracias Dios, Ustedes no se imaginan la felicidad que siente este loquito soñador, vallenato de corazón. Muchas gracias familia, amigos, creadores de contenidos , seguidores. Sin ustedes esto no fuera real bienvenidos a este sueño TEAM LOS BOTS”, expresó López.

Eidevin había realizado una intensa campaña en redes sociales y la costa, especialmente, para ganar votos. Según contó, hizo caravanas y organizó masivos eventos para atraer la atención de la gente.

Los seguidores del actor le dejaron distintos mensajes por este éxito que cosecha y desde ya le desearon lo mejor para el reality que entrará en acción el otro año.

“Disfruta al máximo esta nueva etapa y entrega lo mejor de ti”, “vamos por más”, “te mereces todo esto manito”, “vamos mi niño”, “eso hermano”, “te lo mereces hermanito te amo”, “tú serás el próximo ganador mi rey”.

Desde el inicio de las votaciones del grupo 5 de aspirantes, Eidevin tomó la delantera y no pudo ser alcanzado por ninguno de sus rivales. Su primer lugar despertó cierto malestar en otros competidores y uno de ellos no dudó en manifestarlo.

Julián Beltrán, quien también aspiraba a entrar a La casa de los famosos, dijo en medio de un debate que le gustaría investigar de dónde provenían los votos del valleduparense y hasta puso en duda todos ellos.

Sin embargo, el creador de contenido no dudó en defenderse y siempre reiteró que sus votos se debían al apoyo que estaba recibiendo de la costa y a la gran campaña que estaba realizando para ser el ganador.

¿Quiénes son los habitantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

Eidevin López se une a cuatro famosos más que también ya aseguraron su presencia en la tercera temporada del reality.

El primero en ser elegido por el público fue Nicolás Arrieta; la segunda fue Alexa Torrex; el tercero Esteban ‘Tebi’ Bernal y el cuarto había sido Luisa Cortina.

De esta manera, ya tenemos cinco famosos confirmados para la competencia que promete grandes emociones para el 2026.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers
Nicolás Arrieta fue el primero en ser confirmado para La casa de los famosos Colombia 3.
