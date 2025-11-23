Juliette Pardau le dedicó romántico mensaje de cumpleaños a su novio Julián Román

Julián Román está de cumpleaños y una de las primeras en felicitarlo fue su novia, Juliette Pardau. La actriz venezolana compartió una tierna fotografía del actor y lo dejó un romántico mensaje.

¿Cuál fue el mensaje que Juliette Pardau le dedicó en su cumpleaños a su pareja, Julián Román?

Mediante su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, Pardau le hizo una dedicatoria especial al consagrado actor colombiano.

Artículos relacionados Miss Universo Presentador de Miss Universo 2025 sacó a la luz lo que contenía el sobre final con la ganadora

“Feliz cumpleaños mi Señor Sol. Qué todos tus sueños se hagan realidad hoy y siempre”, escribió la venezolana y acompañó sus palabras con una fotografía de Julián cuando era niño.

En su cuenta personal de Instagram, Román reposteó ese mensaje, así como otros que le han enviado amigos y seres queridos en su nuevo cumpleaños.

El cumpleaños de Julián Román coincide con el estreno de La Sustituta, telenovela que llegará este miércoles 26 de noviembre al Canal RCN. En ella, Román interpretará al teniente Francisco Torres.

Juliette Pardau es la pareja de Julián Román desde hace varios años. Foto: Canal RCN

Hijo del actor Edgardo Román, Julián completa una destacada carrera en el cine y la televisión. Uno de sus papeles más emblemáticos se dio en ‘Los Reyes’, donde dio vida al divertido ‘Leo Reyes’, pero son muchos más los personajes que han engalanado su carrera.

Artículos relacionados Miss Universo Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

También ha hecho destacadas interpretaciones en ‘Francisco, el matemático’, ‘Las santísimas’, ‘Corazones blindados’, ‘Tres Caínes’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, entre otras.

¿De qué trata La Sustituta, la telenovela que llega al Canal RCN?

La Sustituta es uno de sus últimos retos actorales. En entrevista con el Canal RCN, Julián ha manifestado su alegría por hacer parte de este proyecto, en el que el suspenso, el misterio y el drama aparecen como ingredientes especiales.

La Sustituta es una producción de Estudios RCN, ideada por Julio Jiménez e Iván Martínez y adaptada por Pedro Miguel Rozo. La historia sigue a Eva Cortés (Majida Issa), quien comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de Victoria de Urquijo (Geraldine Zivic), una millonaria marcada por un pasado tormentoso.

Artículos relacionados Producciones RCN La Sustituta: ¿de qué trata la producción que llega al Canal RCN y revive el misterio en las noches?

Mientras Eva soporta los maltratos de su patrona, crea un plan que podría destruir a todos a su alrededor. Por su parte, la psiquiatra Mabel busca desesperada a una de sus pacientes, que desapareció tras huir de una clínica psiquiátrica, dejando tras de sí un cadáver irreconocible y muchas preguntas sin respuesta.

Julián Román interpretará al teniente Francisco Torres en La Sustituta. Foto: Canal RCN

La Sustituta se estrena este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 pm por la pantalla del Canal RCN, un día después del Gran Final de MasterChef Celebrity.