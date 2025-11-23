Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025: este fue su error

Michelle Rouillard quedó eliminada en una semifinal marcada por clima extremo. La exreina se despidió agradecida con la experiencia.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Michelle Rouillard eliminada de MasterChef
Michelle Rouillard eliminada de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Las semifinalistas tuvieron su último reto de campo en La Guajira y, con el clima en contra, debieron enfrentar varias adversidades: tormenta de arena, lluvia y un intenso calor.

En estas condiciones extremas, tuvieron que preparar platos especiales para cada uno de los chefs, de acuerdo con sus gustos personales. Tras la degustación, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso darían a conocer el nombre de la celebridad que no llegaría a la final.

¿Qué presentó Michelle Rouillard en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

En esta temporada, cinco mujeres llegaron a la semifinal: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila y Valentina Taguado. Sin embargo, en este reto una de ellas tuvo que despedirse de la competencia.

Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Las semifinalistas junto a Claudia Bahamón en La Guajira. (Foto del Canal RCN)

Después de probar cada una de las preparaciones, los chefs decidieron que la eliminada sería Michelle Rouillard.

La exreina, nacida en Popayán, presentó un menú llamado “Con las botas puestas”, un homenaje a su papá, quien era fotógrafo y siempre estuvo listo con su cámara hasta el último día.

Entre lágrimas, Rouillard explicó su propuesta: “Creo que en esta competencia siempre he tenido las botas puestas… y este es un pescado blanco hecho en papillote”.

La diferencia entre los platos estaba en las bases, pues Michelle preparó una distinta para cada chef, según sus preferencias. Por lo demás, todos incluían pescado blanco y unas frituras.

“Me alegra haberles podido cocinar rico en muchos momentos de la competencia”, les dijo emocionada.

¿Por qué fue eliminada Michelle Rouillard?

El reto consistía en complacer los gustos individuales de los chefs y presentarles un plato especial a cada uno. Este fue el punto que quizá jugó en contra de Michelle, ya que sirvió pescado blanco a los tres, a pesar de que se sabía que Belén Alonso es vegetariana.

Michelle Rouillard eliminada de MasterChef
Michelle Rouillard fue eliminada en la semifinal de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Tras la degustación, los jueces comentaron que las preparaciones de Michelle estuvieron bien y que supo resolver el reto. Sin embargo, Belén insinuó que el pescado no fue la mejor elección para su plato.

Al final, no dijeron puntuaciones, los chefs simplemente anunciaron a las cuatro finalistas, dejando a Michelle fuera del selecto grupo.

La actriz y exreina se mostró tranquila y agradecida por la experiencia. Dijo que se llevaba muchos momentos llenos de sonrisas y un profundo cariño por los chefs y por Claudia Bahamón.

Michelle Rouillard eliminada de MasterChef
Michelle Rouillard se despide de la cocina de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Rausch destacó que varios de los platos presentados por Rouillard fueron de los mejores de la temporada, mientras que Nicolás de Zubiría y Belén Alonso resaltaron su personalidad.

Sus compañeras la despidieron con un abrazo. Así, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila avanzan a la final con el sueño intacto de convertirse en la próxima MasterChef Celebrity Colombia.

Finalistas de MasterChef Celebrity 2025
Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado son las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)
