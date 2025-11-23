Violeta Bergonzi rompió en llanto en la semifinal de MasterChef: este fue el motivo

La Guajira fue el lugar elegido para el último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025. En medio de una tormenta de arena, las cinco mujeres que sueñan con estar en la final de esta temporada cocinaron para los chefs.

¿Por qué lloró Violeta Bergonzi en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, los nervios se apoderaron de las semifinalistas, quienes sólo contaron con 75 minutos para preparar un plato especial para cada uno de los jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Las semifinalistas en medio de una tormenta de arena en La Guajira. (Foto del Canal RCN)

Las primeras en cocinar fueron Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Violeta Bergonzi. Con el reloj corriendo y teniendo claros los gustos de los chefs, las participantes se dispusieron a cocinar como nunca. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría ser la razón para quedar eliminada a puertas de la gran final.

En medio del reto, Violeta rompió en llanto porque la olla a presión no cerró bien y una de sus preparaciones no estaba lista cuando faltaban pocos minutos para terminar. La presentadora se mostró frustrada ante la situación.

"Ni siquiera tengo rabia, tengo es tristeza... pero, no voy a bajar la guardia y voy a dar todo hasta la final", dijo la presentadora.

Las semifinalistas junto a Claudia Bahamón en La Guajira. (Foto del Canal RCN)

Claudia Bahamón llegó a ayudarla y encontraron la manera de solucionarlo lo que estaba pasando en la estación de Violeta, quien sentía que no alcanzaría a presentar sus preparaciones.

"Sí vas a alcanzar, está perfecto", le dijo la presentadora.

Al final, Violeta dijo que "como un milagro de Dios" todo empezó a tomar forma a pocos minutos de terminar el reto. Y alcanzó a tener los platos que preparó para los chefs.

¿Qué pasó con Valentina Taguado en la semifinal de MasterChef?

Sin embargo, no fue la única que vivió un momento angustiante. Valentina también sintió mareo cuando estaba en medio del reto. Con sorpresa, la conductora de ¿Qué hay pa’ dañar? dijo que eso no le podía estar pasando en ese momento, pues no lo había experimentado en ningún reto anterior.

Consciente de la situación, Taguado trató de retomar la calma, respiró y siguió adelante. Mientras tanto, Michelle también estaba corriendo para alcanzar a preparar sus tamalitos para los chefs.

Sin duda, las emociones hicieron de las suyas y se apoderaron de las semifinalistas.

Carolina Sabino y Alejandra Ávila cocinarán en un segundo turno, pues sólo se contaba con tres cocinas. El orden de participación fue asignado al azar.

Valentina Taguado cocinando en La Guajira en el último reto de la semifinal de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Claudia Bahamón se mostró muy emocionada y dijo que este es un capítulo muy importante, pues se conocerá a las finalistas de esta temporada en la que se celebran los 10 años de esta producción del Canal RCN.

Los chefs coincidieron en que las condiciones climáticas en La Guajira hicieron de este reto el más difícil en la historia de MasterChef Celebrity Colombia. ¿Quién será la celebridad que quedará por fuera de la final?

