Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Violeta Bergonzi rompió en llanto en la semifinal de MasterChef: este fue el motivo

En medio de una tormenta de arena, las cinco semifinalistas de MasterChef Celebrity enfrentaron el reto más duro de la temporada.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Violeta Bergonzi en el último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

La Guajira fue el lugar elegido para el último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025. En medio de una tormenta de arena, las cinco mujeres que sueñan con estar en la final de esta temporada cocinaron para los chefs.

Artículos relacionados

¿Por qué lloró Violeta Bergonzi en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, los nervios se apoderaron de las semifinalistas, quienes sólo contaron con 75 minutos para preparar un plato especial para cada uno de los jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Las semifinalistas en medio de una tormenta de arena en La Guajira. (Foto del Canal RCN)

Las primeras en cocinar fueron Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Violeta Bergonzi. Con el reloj corriendo y teniendo claros los gustos de los chefs, las participantes se dispusieron a cocinar como nunca. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría ser la razón para quedar eliminada a puertas de la gran final.

Artículos relacionados

En medio del reto, Violeta rompió en llanto porque la olla a presión no cerró bien y una de sus preparaciones no estaba lista cuando faltaban pocos minutos para terminar. La presentadora se mostró frustrada ante la situación.

"Ni siquiera tengo rabia, tengo es tristeza... pero, no voy a bajar la guardia y voy a dar todo hasta la final", dijo la presentadora.

Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Las semifinalistas junto a Claudia Bahamón en La Guajira. (Foto del Canal RCN)

Claudia Bahamón llegó a ayudarla y encontraron la manera de solucionarlo lo que estaba pasando en la estación de Violeta, quien sentía que no alcanzaría a presentar sus preparaciones.

"Sí vas a alcanzar, está perfecto", le dijo la presentadora.

Al final, Violeta dijo que "como un milagro de Dios" todo empezó a tomar forma a pocos minutos de terminar el reto. Y alcanzó a tener los platos que preparó para los chefs.

¿Qué pasó con Valentina Taguado en la semifinal de MasterChef?

Sin embargo, no fue la única que vivió un momento angustiante. Valentina también sintió mareo cuando estaba en medio del reto. Con sorpresa, la conductora de ¿Qué hay pa’ dañar? dijo que eso no le podía estar pasando en ese momento, pues no lo había experimentado en ningún reto anterior.

Artículos relacionados

Consciente de la situación, Taguado trató de retomar la calma, respiró y siguió adelante. Mientras tanto, Michelle también estaba corriendo para alcanzar a preparar sus tamalitos para los chefs.

Sin duda, las emociones hicieron de las suyas y se apoderaron de las semifinalistas.

Carolina Sabino y Alejandra Ávila cocinarán en un segundo turno, pues sólo se contaba con tres cocinas. El orden de participación fue asignado al azar.

Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Valentina Taguado cocinando en La Guajira en el último reto de la semifinal de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Claudia Bahamón se mostró muy emocionada y dijo que este es un capítulo muy importante, pues se conocerá a las finalistas de esta temporada en la que se celebran los 10 años de esta producción del Canal RCN.

Los chefs coincidieron en que las condiciones climáticas en La Guajira hicieron de este reto el más difícil en la historia de MasterChef Celebrity Colombia. ¿Quién será la celebridad que quedará por fuera de la final?

No te pierdas nada de lo que pasa en la cocina más famosa de Colombia y revive en la App del Canal RCN los capítulos más recientes.

Último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia
Michelle Rouillard en el último reto de la semifinal de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Finalistas de MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Estas son las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025, ¿cuándo será?

En La Guajira, las semifinalistas de MasterChef Celebrity dieron su máximo para asegurar un cupo en la final; estas son las elegidas.

Michelle Rouillard eliminada de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025: este fue su error

Michelle Rouillard quedó eliminada en una semifinal marcada por clima extremo. La exreina se despidió agradecida con la experiencia.

Eidevin López en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Actor de Leandro Díaz ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Un actor, conocido por su papel en Leandro Díaz, tuvo más del 50% de los votos y aseguró su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Paola Moreno ha actuado en distintas producciones colombianas. Talento nacional

Murió padre de famosa actriz colombiana y ella lo despidió con desgarrador mensaje

La actriz colombiana usó sus redes sociales para despedirse de su padre y expresó el gran dolor que padece.

En compañía de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W asistió a la premier de Zootopia 2. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W brilló en la premier de ‘Zootopia 2’: así vivió un día inolvidable

Natti Natasha revela que su bebé pasó por un momento delicado de salud Natti Natasha

Natti Natasha habla del delicado estado de salud que vivió su recién nacida: "la voluntad de Dios"

Sebastián Ligarde compartió un desgarrador mensaje por la muerte de su hermano. Talento internacional

Murió hermano de actor que participó en ‘María la del barrio’: "Un dolor inimaginable"

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo