Carolina Acevedo habla de su experiencia en MasterChef Celebrity: “Descubrí mi lado más competitivo”

Carolina Acevedo habla de su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia y revela cómo descubrió su lado más competitivo. ¡Detalles aquí!

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Carolina Acevedo, Belén Alonso, Jorge Rausch, Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiría
Carolina Acevedo recordando su paso por MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

El regreso de Carolina Acevedo a MasterChef Celebrity Colombia como invitada sorprendió a los televidentes del Canal RCN. Tras su destacada participación en 2023, donde deslumbró con sus platos la actriz volvió a la cocina que le enseñó mucho sobre su fuerza y competitividad. Para Carolina, regresar fue una experiencia que mezcló nostalgia, emoción y aprendizaje.

¿Qué emociones vivió Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity Colombia?

Al entrar nuevamente al set, Carolina confesó sentirse como si fuera su primera vez. “Estaba nerviosa, me sudaban las manos… tenía susto, pero sí estoy muy emocionada”, dijo la actriz durante su entrevista. Desde la barrera, observó a los concursantes y se sorprendió por la intensidad con la que viven cada reto. Para ella, verlos en acción fue un recordatorio de lo que significa ser vulnerable y competitivo al mismo tiempo.

Carolina Acevedo habla de su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia

¿Qué lecciones dejó la experiencia Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity?

Aunque no participó como competidora, Carolina no dejó de apoyar a los concursantes. Caminó por cada estación, probó algunas preparaciones y ofreció consejos valiosos sobre técnicas y salsas, siempre cuidando sus propias restricciones alimenticias. La actriz destacó que, más allá de la cocina, lo importante es reconocer los límites propios y aprender de la experiencia: “Con MasterChef me conocí, conocí mi vulnerabilidad. Descubrí qué tan competitiva soy, no con los demás, sino conmigo misma”.

¿Qué importancia tuvo para Carolina Acevedo participar en MasterChef Celebrity?

Para Carolina, este regreso también fue una oportunidad de reflexionar sobre su crecimiento personal. “Vi qué tan fuerte soy, me sacaron de mi zona de confort y la cocina es demasiado emocionante”, señaló. La actriz recordó sus días de competencia y cómo esos cuatro meses la enseñaron a lidiar con emociones intensas, desde lágrimas hasta momentos de alegría y satisfacción.

¿Qué mensaje deja Carolina Acevedo para los televidentes de MasterChef Celebrity?

Carolina invitó al público a seguir cada capítulo, asegurando que esta temporada está llena de emociones: risas, lágrimas y mucha competencia. Según ella, los espectadores no solo disfrutarán de la cocina, sino que también se encontrarán con historias humanas que reflejan dedicación y esfuerzo por los sabores.

Con su regreso, Carolina Acevedo no solo volvió a MasterChef Celebrity Colombia, sino que también reafirmó que la cocina es un espejo donde se refleja el carácter, la disciplina y la resiliencia de quienes se atreven a enfrentarse a ella.

