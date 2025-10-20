Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri fue clara con Yina tras su enfrentamiento: "que saque mi nombre de su boca"

Andrea Valdiri dedicó contundente mensaje a Yina Calderón tras su polémico enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Andrea Valdiri y Yina Calderón
La influenciadora Andrea Valdirise confesó luego del enfrentamiento que tuvo contra Yina Calderón en Stream Fighters 4, en el que la empresaria renunció a los pocos segundos de estar en el ring.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Yina Calderón tras su combate?

La barranquillera ofreció una entrevista a The Corner, quien la cuestionó sobre qué le gustaría decirle a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia luego de su polémico enfrentamiento, a lo que ella señaló que cierra un ciclo, pues ya no existe en su vida.

Yina Calderón y Andrea Valdiri tras su enfrentamiento

"Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mis historias, de todo, para mí ella no existe, punto final", expresó.

¿Qué petición le hizo Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Asimismo, dejó unas claras palabras sobre el comportamiento de Yina Calderón, aconsejando a otros influenciadores a no hacer contenido polémico.

Andrea Valdiri se despacha contra Yina Calderón

"Que saque mi nombre de su boca y de todas las personas, no hay necesidad de denigrar en redes sociales, hagamos un contenido bacano. De pronto la pelada más adelante cambie", agregó.

Tras sus declaraciones, miles de internautas reaccionaron al respecto detallando que les gustaría que dicha rivalidad terminara al fin, mientras que otros señalaron que no creen que Yina Calderón deje de hablar de Andrea Valdiri, pues así es como logra mantenerse vigente.

Asimismo, Andrea Valdiri aprovechó para pedir disculpas a los asistentes al evento y quienes estuvieron pendientes al conectarse al enfrentamiento señalando que nunca pensó lo que iba a hacer Yina Calderón en el evento.

Por ahora, Andrea Valdiri se encuentra retornando a su casa en Barranquilla junto a su familia y equipo de trabajo, indicando que seguirá practicando boxeo, pues decidió aceptar la propuesta del streamer Westcol de realizar un enfrentamiento digno de su entrenamiento, por lo que, la llevará a representar a Colombia a la Velada de Ibai Llanos en España.

Por su parte, Yina Calderón se alista para lo que será su participación en un reality en República Dominicana, del que aseguró está lista para seguir haciendo su papel de villana y poner a los televidentes a pasar por diversas emociones con sus comportamientos.

