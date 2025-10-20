La Liendra reveló que rechazó propuesta de $1000 millones de pesos, ¿cuál fue la razón?

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra explotó en redes sociales tras denunciar situación que vivió recientemente con una propuesta laboral.

¿Cuál fue la millonaria propuesta que La Liendra reveló que le hicieron?

La Liendra les contó a sus seguidores que en las últimas semanas había empezado a recibir diferentes propuestas para hacer campañas a partidos políticos.

El influenciador aseguró que había tenido que salir a revelar esta situación porque aunque eran exorbitantes propuestas que le vendrían bastante bien no las quería aceptar.

La Liendra reveló que le habían llegado a ofrecer hasta $1000 millones de pesos para participar en dichas campañas y eventos políticos.

Me mamé, no voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a hacer este comunicado.Es que tenemos $1000 millones de pesos solo debes acompañarnos, no, no me interesa.

La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Por qué La Liendra rechazó propuesta de $1000 millones?

El influenciador reveló que no le interesaba este tipo de campañas políticas y por eso no iba a aceptar ninguna oferta por más exorbitante que fuese.

Entiendan por favor que este pechito no va a ser parte de ninguna campaña política.

La Liendra expresó su sentir al asegurar que no podía entender cómo le ofrecían esa millonaria suma de dinero a él por hacer publicidad en vez de utilizar esos recursos para otros temas más necesarios para la gente.

Cómo puede haber 1000 millones de pesos para pagarle a un pelado como yo y la salud mal, las calles mal, la educación mal, plata sí hay, pero para ciertas cosas.

La Liendra hizo advertencia en sus redes sociales tras recibir millonaria propuesta

El creador de contenido les reveló a sus seguidores que no iba a permitir que le siguieran haciendo este tipo de ofertas después de este pronunciamiento.

Apuesto que la quieren subir, incrementar, si me llega otra oferta más voy a exponer a los políticos y personas.

El creador de contenido aseguró que iba a exponer a las personas y partidos políticos que le llegaran con ese tipo de propuestas. Mauricio aseguró que siempre ha sido claro con los contratos y campañas que acepta.