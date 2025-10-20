Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra reveló que rechazó propuesta de $1000 millones de pesos, ¿cuál fue la razón?

La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia estalló en redes tras recibir millonaria propuesta: "Me mamé"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron por hacer política
La Liendra confesó lo que le ofrecieron por hacer publicidad. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra explotó en redes sociales tras denunciar situación que vivió recientemente con una propuesta laboral.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la millonaria propuesta que La Liendra reveló que le hicieron?

La Liendra les contó a sus seguidores que en las últimas semanas había empezado a recibir diferentes propuestas para hacer campañas a partidos políticos.

El influenciador aseguró que había tenido que salir a revelar esta situación porque aunque eran exorbitantes propuestas que le vendrían bastante bien no las quería aceptar.

La Liendra reveló que le habían llegado a ofrecer hasta $1000 millones de pesos para participar en dichas campañas y eventos políticos.

Me mamé, no voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a hacer este comunicado.Es que tenemos $1000 millones de pesos solo debes acompañarnos, no, no me interesa.

La Liendra confesó la millonaria cifra que le ofrecieron
La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Por qué La Liendra rechazó propuesta de $1000 millones?

El influenciador reveló que no le interesaba este tipo de campañas políticas y por eso no iba a aceptar ninguna oferta por más exorbitante que fuese.

Entiendan por favor que este pechito no va a ser parte de ninguna campaña política.

La Liendra expresó su sentir al asegurar que no podía entender cómo le ofrecían esa millonaria suma de dinero a él por hacer publicidad en vez de utilizar esos recursos para otros temas más necesarios para la gente.

Cómo puede haber 1000 millones de pesos para pagarle a un pelado como yo y la salud mal, las calles mal, la educación mal, plata sí hay, pero para ciertas cosas.

Artículos relacionados

La Liendra hizo advertencia en sus redes sociales tras recibir millonaria propuesta

El creador de contenido les reveló a sus seguidores que no iba a permitir que le siguieran haciendo este tipo de ofertas después de este pronunciamiento.

Apuesto que la quieren subir, incrementar, si me llega otra oferta más voy a exponer a los políticos y personas.

El creador de contenido aseguró que iba a exponer a las personas y partidos políticos que le llegaran con ese tipo de propuestas. Mauricio aseguró que siempre ha sido claro con los contratos y campañas que acepta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón Andrea Valdiri

El gesto de la mamá de Andrea Valdiri que desató rumores de brujería en Stream Fightes 4

Un gesto de Carmen Valdiri durante Stream Fighters 4 encendió teorías de “brujería” y protección espiritual tras su enfrentamiento con Juliana Calderón.

Altafulla diciendo que es feliz, exitoso y vale oro Altafulla

Altafulla causa revuelo con mensaje de posible indirecta para Karina García: “Valgo oro”

Altafulla sorprende a sus seguidores con mensaje que aviva rumores tras ruptura con Karina García.

Neider se refiere a la polémica actuación de Yina Calderón Influencers

Neider hizo divertida referencia a Yina Calderón tras su retiro en Stream Fighters 4: “Quiero tres”

Neider, novio de Karen Sevillano, se sumó a la polémica de Yina Calderón en Stream Fighters 4 con su divertida publicación.

Lo más superlike

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?

Detalles del proceso que hizo Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal