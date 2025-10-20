La Jesuu rompió el silencio tras enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón: "La mediocridad"

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu en el mundo de las redes sociales, rompió el silencio en las últimas horas para hablar de lo que hizo Yina Calderón en Stream Fighters.

¿Qué dijo La Jesuu sobre lo que hizo Yina Calderón en Stream Fighters?

Yina Calderón ha estado en el ojo del huracán desde el pasado 18 de octubre cuando abandonó de manera inesperada su pele* contra Andrea Valdiri luego de unos segundos de haber empezado el primer round.

La renuncia de Yina Calderón ha sido duramente criticada por millones de personas, quienes lo consideraron una falta de respeto con los organizadores, el público que pagó una boleta por este evento y las personas que se conectaron vía streaming.

Frente a esto La Jesuu no se quedó callada y a través de sus redes sociales criticó duramente a Yina Calderón y le dedicó una emotiva publicación a Andrea Valdiri.

Valentina primero compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde rechazó su actuar al hacer perder el tiempo a Andrea Valdiri, quien tuvo una exigente preparación durante los últimos cuatro meses.

Yo sí empatizo con lo que sentiste, ninguna persona merece burlarse del proceso y dedicación del otro. Te amo y estoy orgullosa de ti.

¿Qué mensaje le envió La Jesuu a Andrea Valdiri?

La Jesuu decidió compartir una publicación en su cuenta de Instagram dedicada a Andrea Valdiri en donde le resaltó su proceso y pasión por darle un buen espectáculo a los espectadores.

Para quienes aplauden la mediocridad y creen que la estrategia es lo que define el éxito, déjenme decirles que la verdadera grandeza se mide en la pasión y el compromiso.

Yina Calderón fue directa al decir que los que aplauden a Yina Calderón eran personas que no valoraban el esfuerzo de las personas sino por el contrario la mediocridad disfrazada de 'estrategia'.

Andrea, eres un ejemplo de fortaleza, tu esfuerzo y disciplina brillaron en el ring. Estoy orgullosa de vos.

¿Qué pasó entre La Jesuu y las hermanas de Yina Calderón en Stream Fighters?

La Jesuu y Yina Calderón han mantenido una rivalidad pública durante varios años, la cual en principio se intentó limar en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, en la segunda etapa de La Jesuu en el reality del Canal RCN, las cosas entre ellas volvieron a dañarse y los enfrentamientos no faltaron.

Una rivalidad que siguió tras el reality y que quedó demostrada en Stream Fighters en donde La Jesuu se enfrentó a las hermanas de Yina Calderón afuera del ring.